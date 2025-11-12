Orange déploie un nouveau système de sécurité très efficace dans ses boutiques, et s’inspire des bijouteries

Un nouveau dispositif de sécurité a fait son apparition dans les boutiques Orange un peu partout en France. Il vise à mieux protéger les employés et les clients face à la recrudescence des vols et agressions. La porte d’entrée est désormais ouverte à distance.

Depuis plusieurs mois, les visiteurs des boutiques Orange remarquent un détail inhabituel : la porte automatique ne s’ouvre plus à leur approche. Il faut désormais patienter quelques secondes avant que l’accès ne soit déverrouillé à distance par un conseiller. Sur la porte, un message prévient : “La sécurité avant tout : merci de patienter quelques instants, nous venons vous ouvrir la porte”. Ce dispositif semble désormais généralisé à l’ensemble du réseau de l’opérateur. A l’instar des bijouteries, celui-ci permet de réduire les risques de braquages et de vol de smartphones mais aussi de protéger les employés contre certaines agressions.

Un braquage déjoué grâce à ce dispositif

Le 10 novembre, un braquage a d’ailleurs été empêché dans la boutique Orange de Chauny (Aisne). Deux individus cagoulés ont tenté d’entrer dans le magasin armés, mais la porte verrouillée à distance leur a bloqué l’accès. L’incident, rapporté par L’Aisne Nouvelle, illustre l’efficacité de ce nouveau système : les voleurs ont pris la fuite avant d’être interpellés, sans faire de blessés ni de gros dégâts matériels.

Face à une vague de braquages ayant frappé ses boutiques en France, Orange a annoncé en janvier 2025 son choix de renforcer significativement ses mesures de sécurité. L’opérateur a également mis en place des formations spécifiques pour ses équipes et assuré un accompagnement psychologique et juridique des salariés touchés. Désormais, les incidents sont systématiquement déclarés comme accidents du travail. De plus, l’ex-France Télécom prend désormais en charge les frais d’avocats. Il s’appuie également sur une mobilisation collective, collaborant étroitement avec les autorités locales et les forces de l’ordre pour prévenir et réagir efficacement aux risques.

Orange a aussi insisté sur la nécessité d’une action coordonnée avec ses concurrents et les acteurs du marché, dans un effort commun pour garantir la sécurité des salariés et des clients. L’opérateur historique pourrait ainsi avec son dispositif, inspirer Free, Bouygues Telecom et SFR confrontés aussi à des vols en magasin. Depuis janvier 2023, pas moins de 60 braquages, cambriolages ou tentatives ont été recensés par les syndicats dans le réseau de magasins Orange et Orange Store. L’année 2024 s’est révélée particulièrement préoccupante avec 35 incidents recensés.

