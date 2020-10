La photo HDR accessible sur les smartphones d’entrée de gamme grâce à Google

L’appareil photo des smartphones est un critère privilégié par les utilisateurs, un critère parfois négligé sur les appareils d’entrée de gamme. Les algorithmes d’intelligence artificielle de Google pourraient changer la donne.

De plus en plus de smartphones d’entrée de gamme intègrent plusieurs capteurs comme l’ultra grand-angle, le mode macro, le mode portrait et un mode standard basique. Malgré tous ces équipements, ils rivalisent difficilement avec les smartphones haut de gamme.

Google a annoncé ce lundi mettre à jour son application Camera Go. Cette dernière est l’application photo optimisée pour les appareils sous Android Go, lancée en mars dernier afin d’optimiser le mode portrait dans un premier temps.

La dernière mise à jour va intégrer deux nouvelles fonctionnalités. La première rendra possible la prise de photo en HDR et la seconde prévoit un mode nuit sur Camera Go.

“Vous pouvez désormais prendre des photos de haute qualité sur votre smartphone Android, même en basse luminosité. Avoir une meilleure qualité d’appareil photo sur des appareils d’entrée de gamme est l’une des principales demandes que l’on reçoit. Cependant, pour prendre de belles photos en basse lumière, il faut des bonnes capacités d’exposition et de réduction de bruit, qui sont généralement limitées sur les smartphones Android les moins chers “, indique la chef produit de Camera Go chez Google, Pranay Bhatia.

Tout cela est rendu possible grâce à l’intention de Google de démocratiser le plus possible ses algorithmes d’intelligence artificielle en ce qui concerne la photographie. Pour faire simple les algorithmes rajoutés à Camera Go lui permettront pour une seule et même photo de réaliser plusieurs clichés en même temps. Ces derniers seront pris avec différents niveaux d’exposition. Ces différents clichés seront assemblés afin d’avoir le meilleur rendu possible.

Dans un premier temps, cette mise à jour sera disponible pour les Nokia 1.3, mais il semblerait que Google la déploie sur d’autres appareils embarquant l’OS allégé de la firme de Mountain View.

Source : Android Police