Freebox : Netflix lance une nouvelle catégorie pour ne rien louper de ce qui vous attend bientôt

Après le mode aléatoire fin août, Netflix intègre une nouvelle section très bien fichue sur sa plateforme, disponible sur les Freebox.

Avis aux accros à Netflix. Une nouvelle catégorie vient de faire son apparition sur la plateforme du leader mondial de la SVoD. Intitulée “Nouveautés les plus regardées”, celle-ci permet de retrouver non seulement les derniers contenus ajoutés mais surtout d’être informer des films et séries prévus prochainement.

Plusieurs rangées dédiées s’y succèdent comme “Valent bien qui l’attente”. Ici, Netflix désire mettre l’eau à la bouche avec une liste de contenus prévus à l’avenir sans date précise. L’utilisateur peut demander à être notifié directement sur l’interface lors de l’arrivée du programme sélectionné.

Un second onglet propose quant à lui un déroulé des séries et films disponibles la semaine prochaine, à coups de bandes-annonces. De la même manière, la plateforme propose aussi juste en dessous les arrivées de la semaine. A noter que “le top 10 en France aujourd’hui” est intégré dans cette catégorie et reste accessible sur la page d’accueil. L’objectif est de mettre en avant les nouveaux programmes prévus à court ou moyen terme. Informer pour mieux séduire et tenir toujours plus en haleine. Ces nouveautés Netflix sont disponibles sur les Freebox.