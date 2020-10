Choc des smartphones à 399 euros proposés par Free : Galaxy A71, Mi 10 Lite, Find X2 Lite, lequel choisir ?

Avec les baisses de prix, Free Mobile propose actuellement trois smartphones à 399 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous mettons face-à-face les Samsung Galaxy A71, Xiaomi Mite 10 Lite et Oppo Find X2 Lite, tous les trois proposés à 399 euros et compatibles avec la B28 (4G 700 MHz) chère à l’opérateur de Xavier Niel. Vous pourrez d’ailleurs retrouver nos tests complets en cliquant sur les liens.

L’écran : avantage pour Samsung

Dalle AMOLED et définition Full HD+, les Samsung Galaxy A71, Xiaomi Mite 10 Lite et Oppo Find X2 Lite sont coude-à-coude. Le premier offre toutefois une diagonale un peu plus grande que les autres, tout en se débarrassant de l’encoche au profit d’un poinçon plus discret.

Notre classement :

Samsung Galaxy A71 (6,7 pouces, FHD+, AMOLED et poinçon) Xiaomi Mite 10 Lite (6,57 pouces, FHD+, AMOLED et encoche goutte d’eau) Oppo Find X2 Lite (6,4 pouces, FHD+, AMOLED et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : avantage pour Oppo

Les smartphones Oppo et Xiaomi prennent appui sur la plate-forme Snapdragon 765G de Qualcomm, synonyme d’un processeur octa-core jusqu’à 2,4 GHz et d’une compatibilité 5G grâce au modem X52 intégré. Le modèle Oppo embarque toutefois plus de mémoire, à savoir 8 Go, contre 6 Go chez Xiaomi, ce qui s’annonce un avantage en multitâche. Le Samsung se retrouve derrière avec son chipset moins performant le privant en plus de la 5G.

Notre classement :

Oppo Find X2 Lite (Snapdragon 765G, 8 Go de RAM, 5G) Xiaomi Mite 10 Lite (Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 5G) Samsung Galaxy (Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 4G)

La photo : avantage pour Samsung

Le Samsung se démarque avec son capteur photo principal de 64 Mégapixels, quand les concurrents se contentent d’un module 48 Mégapixels. Il propose également un capteur frontal 32 Mégapixels qui devrait faire le bonheur des amateurs de selfies. Les Oppo et Xiaomi jouent dans la même cour, embarquant tous les deux un quadruple capteur photo 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels, avec un module principal de 48 Mégapixels et un module 8 Mégapixels pour l’ultra grand-angle. L’Oppo se montre toutefois mieux loti avec un capteur photo frontal 32 Mégapixels, quand le modèle Xiaomi propose un module 16 Mégapixels pour les selfies.

Notre classement :

Samsung Galaxy A71 (64/12/5/5 Mégapixels à l’arrière et 32 Mégapixels à l’avant) Oppo Find X2 Lite (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Mite 10 Lite (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : avantage pour Oppo

Les trois smartphones proposent une batterie de bonne capacité et une charge rapide. Oppo va toutefois plus loin concernant la charge, avec une puissance de 30 Watts.

Notre classement :

Oppo Find X2 Lite (batterie 4 025 mAh et charge 30 Watts) Samsung Galaxy A71 (batterie 4 500 mAh et charge 25 Watts) Xiaomi Mite 10 Lite (batterie 4 160 mAh et charge 20 Watts)

L’interface : une affaire de goût

Dernier aspect, et non des moins importants : la partie logicielle. Indéniablement, les interfaces One UI, MIUI et ColorOS proposées respectivement par Samsung, Xiaomi et Oppo sont très complètes en termes de fonctionnalités. Cela reste une affaire de goût. Durant nos propres tests, nous avons toutefois préféré les interfaces One UI et MIUI mieux organisées à nos yeux que l’interface ColorOS.

Le choix d’Univers Freebox

Si nous devions choisir, nous opterions pour l’Oppo Find X2 Lite. Proposant lui aussi un écran AMOLED et de la polyvalence en photo, il se démarque avec de la rapide plus rapide. Nous aurions pu hésiter entre lui et le Samsung Galaxy A71 si ce dernier proposait lui aussi une compatibilité 5G (dans cette version, sachant qu’il existe un modèle 5G à 479 euros).