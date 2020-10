Free, la plus belle réussite entrepreneuriale des 30 dernières années et Xavier Niel la personnalité la plus emblématique, les cadres le disent

A l’occasion de ses 30 ans, Cadremploi dévoile les résultats d’une étude sur les faits et personnalités qui ont marqué les cadres depuis autant d’années.

Les plus grandes réussites entrepreneuriales depuis 30 ans, les personnalités cultes, ou encore les mesures ou faits bouleversant le monde du travail, qu’en pensent les cadres ? Le premier site privé pour l’emploi des cadres en France a voulu répondre à cette question en interrogeant cette catégorie socioprofessionnelle par le biais de l’Ifop. Premier enseignement, le passage aux 35 heures de travail hebdomadaire (flexibilisation, annualisation etc) a le plus marqué.

La quête d’un équilibre entre vie privée et professionnelle est perçue comme primordiale, de ce fait, la digitalisation des métiers est aujourd’hui considérée par les cadres comme un chamboulement majeur dans le monde du travail. La naissance et la montée en puissance des Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) se placent ainsi en seconde position (19%) en matière de faits marquants.

Côté entreprises, Free (26%), BlaBlaCar (18 %) et Cdiscount ( 10 %) sont perçues comme les plus belles réussites entrepreneuriales. L’opérateur de Xavier Niel a d’abord révolutionné le marché du fixe avec la première box triple et des prix imbattables avant de chambouler le segment mobile en 2012 avec ses deux forfaits historique sans engagement. Le FAI a permis au plus grand nombre de se familiariser avec le numérique en transformant les usages mais aussi en cassant des monopoles.

Par conséquent, il n’est pas étonnant de distinguer Xavier Niel au premier rang des personnes les plus emblématiques avec 21% des suffrages. Le fondateur de Free, de l’école 42 et de Station F devance celui de LVMH, Bernard Arnault (12%) et Christine Lagarde (10%).

Prochaines transformations selon les cadres, l’intelligence artificielle, le télétravail et encore une fois la digitalisation des activités.

