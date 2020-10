Google voudrait stopper la surenchère des plus beaux selfies

Permettre de belles photos pour les réseaux sociaux, oui. Favoriser l’émergence de nouveaux standards irréels, non. Pas question, pour Google, de nuire au bien-être des utilisateurs.

Lors de la publication de selfies sur les réseaux sociaux, il est logique pour les internautes de choisir ceux qui les mettront le plus en valeur. Le secteur des smartphones l’a d’ailleurs bien compris en ne délaissant plus la partie photo frontal sur les smartphones et en proposant des filtres “beauté” au niveau des applications photo.

Google y va d’ailleurs de quelques recommandations à ce sujet pour garantir le bien-être des utilisateurs, dans une société où les individus se comparent de plus en plus aux autres. Vinit Modi, chef produit chez de la firme de Mountain View, invite à ne plus activer par défaut les fameux filtres “beauté”, pour ne pas installer implicitement de nouveaux standards dans l’esprit des personnes. Il invite aussi à indiquer de manière claire, dans l’interface, l’activation de tels filtres. Il suggère enfin d’utiliser des termes plus neutres que beauté. Lissage faible ou lissage élevé sont de bons exemples.

Source : Frandroid