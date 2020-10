Totalement fibrés : Ca y est Free a la 5G, mais est-ce suffisant ? Les prix flambent déjà chez Orange, des promos pour sur la Freebox pour les fans de films, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour ce nouveau numéro, nous revenons bien sûr sur l’information principale des télécoms, à savoir l’attribution des fréquences 5G à Free, Orange, Bouygues et SFR. On regardera lequel des opérateurs s’en sort le mieux, et ce n’est pas forcement celui auquel on pense. On revient sur les promos et nouveautés Freebox de la semaine. Et bien sur toutes nos rubriques habituelles : qui bénéficie de notre TOP ou au contraire de notre FLOP, le Free fight, etc.

Bon visionnage !

