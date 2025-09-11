La fibre couvre désormais 93 % des locaux selon l’Arcep, mais les derniers millions prendront du temps à être raccordés

La couverture en fibre a doublé en cinq ans et atteint désormais 93 % des locaux, selon l’Arcep, laissant 3,3 millions de locaux à raccorder.

Ce 11 septembre 2025, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a publié les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit. D’après cet observatoire, la France compte 44,9 millions de locaux, dont 41,6 millions sont raccordables à la fibre optique. Il reste donc 3,3 millions de locaux à rendre raccordables. Cette progression témoigne du succès du plan France Très Haut Débit et des investissements conjoints des opérateurs publics et privés.

Au deuxième trimestre 2025, 520 000 locaux supplémentaires ont été rendus raccordables, soit une baisse de 20 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. La répartition selon les zones montre des avancées contrastées :

– Zones moins denses sous Réseaux d’Initiative Publique (RIP) : 310 000 locaux rendus raccordables ; il reste encore 1,6 million de locaux à raccorder.

– Zones moins denses d’initiative privée (AMII) : 160 000 locaux supplémentaires raccordés ; environ 1,1 million de locaux restent en attente.

– Territoires relevant d’AMEL : seulement 30 000 locaux raccordés ; 130 000 locaux demeurent à raccorder.

– Zones très denses : 20 000 nouveaux locaux raccordables, mais 480 000 locaux restent encore à raccorder.

En tout, 42,6 millions de locaux, soit 95 % des locaux recensés, disposent désormais de services à très haut débit sur réseaux filaires (fibre, VDSL2 ou câble). Le ralentissement s’explique par la complexité des raccordements restants : zones rurales isolées ou immeubles anciens nécessitant des travaux d’adduction.

Les engagements des opérateurs en zone AMII et AMEL

Dans les zones AMII, environ 94 % des locaux des communes couvertes par Orange et 98 % de celles couvertes par SFR sont désormais raccordables. Dans les territoires relevant des AMEL, l’avancement reste variable selon les départements.

Abonnements en forte progression malgré le ralentissement

Fin juin 2025, la France comptait 25,7 millions d’abonnements en fibre optique, soit 79 % des abonnements internet fixes. Les abonnements à très haut débit, incluant fibre, VDSL2, câble, satellite, THD radio et 4G/5G fixe, atteignaient 27,9 millions, représentant 85 % du total. À l’inverse, les abonnements ADSL (et autres technologies haut débit) reculent, avec 4,8 millions de lignes encore actives. Au total, le marché compte 32,7 millions d’abonnements internet.

La différence entre le nombre de locaux raccordables (41,6 millions) et le nombre d’abonnements fibre (25,7 millions) montre qu’environ 16 millions de foyers éligibles ne sont pas encore abonnés. L’extinction progressive du réseau cuivre, prévue d’ici 2030, devrait accélérer cette migration.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox