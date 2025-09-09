Comparatif des gains d’abonnés fixe et mobile : Orange renverse la vapeur au 2e trimestre, Free est atone, SFR rechute et Bouygues reste solide

Les résultats commerciaux des quatre opérateurs nationaux pour le 2e trimestre 2025 sont tombés : l’heure est au comparatif des recrutements.

Dans marché mature quelque peu au ralenti, quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur le mobile au 2e trimestre 2025 ? Dans les grandes lignes, Orange signe un net sursaut et domine sur le mobile et la fibre. Bouygues Telecom confirme une bonne tenue sur les deux segments. Free joue la stabilité sans reprendre de volume. SFR retombe en territoire négatif.

Sur le mobile, Orange prend la tête avec +116 000 forfaits (hors MtoM) contre seulement 4000 lors du trimestre précédent. Bouygues Telecom suit à distance (+43 000) mais recrute légèrement moins. Free Mobile affiche une stagnation et arrondit ses chiffres qui ne permet pas de connaître le gain ou la perte exacte durant cet exercice, l’opérateur enchaîne les trimestres médiocres sur le plan commercial après avoir séduit seulement 5000 nouveaux abonnés lors du T1. De son côté, SFR replonge avec 99 000 départs nets après le gain de 17 000 forfait post-payés lors des 3 premiers mois de l’année.

Recrutements sur le mobile (ventes nettes)

Orange : +116 000

Bouygues Telecom : +43 000

Free Mobile : ~0

SFR : –99 000

Bouygues tient le cap sur le fixe, Orange revient, Free zéro pointé, SFR recule

Bouygues demeure premier recruteur sur le fixe avec +36 000 clients, devant Orange (+29 000). La filiale de Bouygues déjà premier recruteur en 2024, continue de performer alors que Free annonce une base stable (~0), sans gains revendiqués. Le leader sur les recrutements en 2022 et 2023, continue d’accuser une baisse de régime et se devra de réagir dans les prochains trimestres sous peine de passer dans le rouge malgré des revenus positifs. Dans le même temps, SFR perd 19 000 clients et retombe dans ses travers malgré des offres agressives. Lors du 1er trimestre, la perspective d’une fin d’hémorragie ne faisait pourtant aucun doute, l’opérateur au carré rouge avait alors annoncé une perte de seulement 3000 abonnés contre 74 000 à la même période l’année précédente et 44 000 au quatrième trimestre 2024.

Recrutements sur le fixe (ventes nettes)

Bouygues Telecom : +36 000

Orange : +29 000

Free : ~0

SFR : –19 000

Orange toujours leader sur la fibre, Free et Bouygues dans un mouchoir de poche, SFR suit

Sur le FTTH, Orange garde une confortable avance avec 270 000 clients. Free indique un parc fibre à 6,4 millions d’abonnés contre 6,3 millions au T1, soit plus ou moins 100 000 nouveaux abonnés, l’opérateur arrondissant désormais à la décimale. Bouygues enregistre lui 95 000 ventes nettes et SFR 79 000. Sur ce segment, l’opérateur historique continue de faire cavalier seul et ne baisse pas vraiment de rythme depuis de nombreuses années. Free ne suit plus et voit Bouygues Telecom, lui aussi en baisse de régime faire jeu égal alors que SFR n’est désormais plus très loin sur le rythme de recrutement.

Nouveaux abonnés / variation parc fibre (FTTH)

Orange : +270 000

Free : ≈ +100 000 (estimation déduite du passage de 6,3 à 6,4 millions d’abonnés )

Bouygues Telecom : +95 000

SFR : +79 000

