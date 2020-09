Youboox Premium pour les abonnés Free, une nouveauté sur iOS

Les abonnés Free ayant souscrit à la nouvelle offre Youboox spécialement créé pour l’opérateur, bénéficient d’une nouveauté sur iOS.

“L’application Youboox est prête pour une nouvelle saison sur iOS”, annonce le premier service de lecture en streaming en France. Au rang des nouveautés de cette nouvelle version estampillée 5.2, le lancement d’un nouveau widget. Les utilisateurs peuvent désormais retrouver en un coup d’œil leurs lectures du moment directement sur l’écran d’accueil de leur iPhone.

Il est aussi dorénavant possible de lier un compte Youboox à un compte Apple en un clic depuis les réglages de l’application. Cet été, les développeurs de l’application ont par ailleurs facilité la navigation lors de l’écoute d’un livre audio avec une nouvelle barre de lecture audio tout en permettant de s’abonner à un auteur très facilement grâce à une pop-up.

Lancée en avril dernier, l’offre payante de Youboox spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille, des milliers de livres audio mais aussi à des titres de presse dont L’Équipe, Libération, Les Echos ainsi que des magazines comme L’Express, L’Obs, Elle, Public. Le service compte plus de 2 millions d’abonnés.