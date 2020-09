Fonctionnement, utilité et déploiement : deux vidéos pour comprendre les câbles sous-marins à fibre optique

Vous avez peut-être déjà entendu parler des câbles sous-marins à fibre optique. Combien sont-ils ? À quoi servent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Comment sont-ils déployés et maintenus ? Deux vidéos vous disent tout.

Deux vidéos publiées sur les chaînes YouTube de Convergis Conseil & Medias et de l’AFP présentent les câbles sous-marins à fibre optique. Elles permettent de comprendre leur composition, leur fonctionnement, leur utilisation dans le domaine des télécommunications à partir des années 1980 et leur installation grâce aux navires câbliers. Est aussi abordée la question des possibles dégradations avec les filets de pêche ou les requins.

Plusieurs centaines de câbles sous-marins sont déployés à travers le monde. Plus de 90 % des communications mondiales transitent via ces câbles. En exemple récent, on peut citer le câble sous-marin Dunant mesurant 6 600 kilomètres qui relie la ville de Virginia Beach, en Virginie, aux États-Unis, à celle de Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée, en France.

Ci-dessous, la vidéo de Convergis Conseil & Medias :

Et celle de l’AFP :

Les chercheurs réfléchissent à un autre usage de ces câbles sous-marins qui pourraient notamment servir à la détection des séismes.