Un forfait 80 Go pour seulement 3,99€ disponible chez NRJ Mobile et sans engagement

Les différents opérateurs proposent constamment des offres promotionnelles. Aujourd’hui, c’est NRJ Mobile, le MVNO utilisant le réseau d’Orange, SFR et Bouygues, qui dégaine une offre plutôt alléchante.

Disponible sur son site, NRJ Mobile dégaine un forfait 80Go pour seulement 3,99€ par mois. La promotion est valable pendant 6 mois, après quoi la mensualité passera à 16,99€ par mois. Mais l’avantage de ce forfait, c’est qu’il n’est pas soumis à une période d’engagement. Vous pourrez donc aisément le résilier à la fin de la période promotionnelle.

Ce forfait comprend donc 80Go de data. Il inclut les appels, SMS et MMS en illimité en France et à l’étranger, ainsi que 8Go d’internet à utiliser lorsque vous êtes en voyage. Dernière petite chose à savoir : si vous êtes amenés à utiliser la totalité des 80 Go inclus dans votre enveloppe data, NRJ Mobile bridera votre connexion, mais vous ne réaliserez pas de hors-forfait. Pareil pour votre enveloppe data à l’étranger. Votre connexion sera interrompue après épuisement des Go inclut, empêchant de mauvaises surprises.