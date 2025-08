Du foot français débarque gratuitement sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues mais aussi sur la TNT locale

Le championnat de National de football débarquent sur les antennes de BFM, mais aussi sur Twitch et Youtube (RMC Sport).

Alors que la Ligue 1 se prépare pour une nouvelle saison diffusée sur la nouvelle plateforme de la LFP, dès ce vendredi 8 août 2025, les amateurs de football pourront suivre chaque semaine plusieurs rencontres du championnat de National en clair. BFM et RMC Sport annoncent un dispositif renforcé pour mettre en lumière la troisième division française.

Chaque vendredi soir à 19h30, quatre clubs verront leurs matchs diffusés en direct sur les chaînes BFM Locales lesquelles sont disponibles sur les Freebox de Free, Livebox d’Orange ou encore Bbox de Bouygues Telecom et SFR Box. Mais aussi sur Molotov et la TNT locale :

Aubagne FC sur BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var

FC Villefranche Beaujolais sur BFM Lyon

Valenciennes FC sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral

Un club normand (QRM, Caen ou Rouen) sur BFM Normandie

En parallèle, un autre match sera diffusé en direct sur la chaîne Twitch ou YouTube de RMC Sport. Un suivi régulier est également prévu avec le magazine “Kop Natio”, chaque lundi à 19h sur les antennes locales, pour revenir sur les résultats et l’actualité des clubs concernés. Des résumés, les plus beaux buts, et un multiplex sont aussi annoncés tout au long de la saison.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox