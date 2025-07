Des escrocs se font passer pour l’Arcep, la police des télécoms appelle les consommateurs à faire preuve de prudence

L’Arcep met en garde contre des appels téléphoniques frauduleux utilisant son nom. Des individus prétendent représenter l’autorité pour soutirer des informations personnelles, avant de se faire passer pour la police. L’Autorité rappelle qu’elle ne contacte jamais les consommateurs par téléphone.

Une nouvelle forme d’escroquerie téléphonique cible les Français. Dans une communication officielle datée du 24 juillet 2025, l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) signale une recrudescence d’appels frauduleux impliquant l’usurpation de son identité. Des consommateurs ont rapporté avoir été contactés par de prétendus représentants de l’Arcep les informant d’une supposée usurpation de leur propre identité. Le piège se resserre ensuite, les escrocs simulent un transfert d’appel vers un faux service de police, dans le but d’obtenir des données sensibles comme des documents d’identité ou des informations sur l’occupation du domicile.

L’Arcep ne vous appellera jamais

Face à cette arnaque bien rodée, l’Autorité est formelle : « L’Arcep ne contacte pas les consommateurs par téléphone. » Ce type de démarchage est donc systématiquement frauduleux. Elle appelle à une vigilance renforcée et rappelle quelques gestes simples comme ne jamais transmettre de copie de documents d’identité par téléphone ou à un interlocuteur non vérifié, ne jamais indiquer votre absence du domicile et en cas de doute, prendre directement contact avec la police ou la gendarmerie locale. Ce genre de tentative d’escroquerie s’inscrit dans une tendance croissante d’usurpations d’identité d’institutions publiques ou d’entreprises connues.

