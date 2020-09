Fibre : Free franchit un nouveau cap mais il va devoir accélérer pour atteindre son objectif ambition pour fin 2020

Toujours plus de nouveaux abonnés fibre chaque mois pour Free et le cap des 2 400 000 abonnés franchi.

Free a annoncé début septembre avoir dépassé le cap des 2,2 millions d’abonnés le 30 juin, à l’occasion de la présentation des résultats du 2ème trimestre et se fixait un objectif : atteindre 2,8 millions d’abonnés fin 2020, ce qui correspond à une accélération du rythme de déploiement qui est déjà le plus rapide de tous les opérateurs.

Selon les estimation de francois04, la barre des 2 millions a été franchie au début du mois de mai, même si Free l’a annoncé un peu plus tard. Et toujours selon Francois04, qui mesure le nombre de Freebox connectées en fibre, Free a déjà fait une bonne partie du chemin puisqu’il vient de franchir la barre des 2 400 000 abonnés FTTH. Cela représente donc 200 000 nouveaux abonnés fibre depuis le 1er juillet, un moins de 3 mois. On notera qu’il cela correspond à une petite baisse de du rythme des raccordements, puisque Free engrange habituellement 100 000 nouveaux abonnés par mois, mais durant l’été, il y a habituellement une baisse de régime. S’il continue à ce rythme, l’opérateur devrait parvenir tout juste à fibrer les 400 000 nouveaux abonnés d’ici le 31 décembre, mais il devra garder un bon rythme.

L’objectif de Free est de renforcer sa place de 1er opérateur alternatif sur le FTTH en France. Il a annoncé à cet effet que son objectif est de 2,8 millions d’abonnés FTTH à la fin de cette année et plus de 5 millions en 2024.