Abonnés Freebox Delta, Pop, One et mini 4K : un nouveau service est accessible sur Prime Video

Après le service de SVoD pour les fans d’horreur “Shadowz”, c’est au tour du service ludo-éducatif Noggin de débarquer dans Amazon Channels, sur Prime Video.

Il en faut pour petits et grands. Noggin de Nickelodeon Junior vient de rejoindre la liste des contenus proposés par Amazon Channels, sur Prime Video. Proposé à 3,99€/mois sans engagement, ce nouveau service est accessible avec 30 jours d’essai gratuit, sans engagement. Attention, pour y accéder il faut cependant un abonnement Amazon Prime inclus dans l’offre Freebox Delta et disponible en option sur Freebox Pop, mini 4K et One.

Noggin propose aux enfants d’âge préscolaire un contenu éducatif mettant en vedette des personnages familiers Nick Jr développé par des experts. Les titres mis à disposition incluent Dora l’exploratrice, Shimmer and Shine, PAW Patrol , Blaze and the Monster Machines et Go, Diego, Go, entre autres. Les abonnés pourront ainsi regarder et télécharger des contenus longs et courts.

Pour rappel, Amazon Channels fonctionne comme un agrégateur de chaînes permettant de choisir à la carte les chaînes ou services que l’abonné souhaite regarder. La plateforme est ainsi réservée aux abonnés Amazon Prime, lesquels ont accès au service de SVOD du géant américain tout en bénéficiant de livraisons gratuites et illimitées.