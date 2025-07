Orange lance une offre pour 6 mois d’abonnement à ChatGPT Plus à -50%, tant avec une Livebox qu’un forfait mobile

Orange lance une offre inédite : ses abonnés peuvent accéder à ChatGPT Plus pour moitié prix pendant six mois, disponible pour tous ses abonnés.

Les abonnés Orange peuvent désormais bénéficier d’un tarif réduit sur ChatGPT Plus. L’opérateur propose une remise de 50 % pendant six mois, ramenant le prix de l’abonnement mensuel à 11,50 € au lieu de 23 €. Cette formule « Plus » donne accès à des fonctionnalités avancées du chatbot, à des modèles plus puissants, à la génération d’images illimitée, ainsi qu’à l’expérimentation de Sora, l’outil de génération de vidéos. Un accès prioritaire est également garanti pendant les pics de demande.

L’offre s’adresse aux clients Internet et mobile Orange, mais exclut les abonnés Sosh. Elle est réservée aux utilisateurs n’ayant jamais souscrit à ChatGPT Plus. Pour en profiter, il suffit de remplir un formulaire dédié ; un lien d’inscription à moitié prix est ensuite envoyé dans un délai de huit jours. L’offre est valable jusqu’au 8 octobre 2025, et une FAQ accompagne le dispositif pour guider les utilisateurs. L’opérateur propose aussi une offre Série Spéciale avec ChatGPT+ offert pendant un an, pour un forfait 180 Go 5G+ à 41€.

Si l’initiative est appréciable, elle peut paraître timide face aux offres concurrentes. Free offre depuis février un accès gratuit pendant un an à Le Chat Pro de Mistral, tandis que Bouygues Telecom propose la même gratuité pour Perplexity Pro. Cette nouvelle offre vise donc davantage les clients existants qui n’ont pas encore sauté le pas.

