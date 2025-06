Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free a une idée folle mais ne va pas assez loin, Netflix et compagnie changent la donne…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

23 juin 2021 : la chronologie des médias finalement revue

Un tournant dans le paysage audiovisuel français. Depuis le 23 juin 2021, les plateformes font désormais partie intégrante du circuit de financement et de distribution du cinéma en France. Le décret SMAD était inscrit au journal officiel et imposait ainsi à Netflix, Disney+ et consorts de financer la production audiovisuelle française et européenne, en échange d’une diffusion plus rapide des films sur leurs plateformes. À titre de comparaison, le temps d’attente pour une distribution d’un film sur Netflix était de 36 mois avant, contre 15 aujourd’hui. Mais encore aujourd’hui, les plateformes réclament une révision de cette loi, notamment après que Disney+ ait obtenu un délai réduit à 9 mois.

28 juin 2007 : Free lance TV perso

Créer sa propre chaîne de télévision, c’est la proposition faite par Free avec TV Perso lancé le 28 juin 2007 sur la Freebox HD. Il suffisait alors de raccorder n’importe quelle caméra à sa Freebox, pour filmer et diffuser des évènements privés ou publics simplement via sa box. Évènements familiaux, locaux, associatifs, culturels, sportifs, éducatifs…pouvaient ainsi être facilement partagés, entre proches, au sein des communautés d’intérêts (associations locales, sportives, culturelles, monde de l’éducation…) ou avec l’ensemble des Freenautes éligibles quelle que soit leur version de Freebox. TV Perso était proposé sans surcoût dans l’offre Freebox sur le canal 13 . Le service a bien sûr disparu depuis, notamment, de l’aveu de Xavier Niel, parce qu’il était trop limité… Aux Freebox.

28 juin 2022 : Oqee devient disponible pour toutes les Freebox Une nouveauté bienvenue qui s’inscrivait dans la logique de l’opérateur d’étendre l’accès à Oqee à de plus en plus d’utilisateurs. En effet, jusqu’au 28 juin 2022, seuls les abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution avaient accès à Oqee sur smartphones, tablettes, Apple TV et TV connectées. Depuis ce jour, c’est désormais proposé à tous les abonnés Freebox, y compris Freebox mini 4K, One et même Crystal. Une fois ce changement effectué, l’opérateur a pu se concentrer sur déployer le service sur d’autres supports et l’a même inclus pour les abonnés au forfait Free à 19.99€/mois. 29 juin 2010 : Free lance le Freebox TVReplay Free lançait il y a 15 ans l’offre de “télévision de rattrapage” la plus complète à l’époque. Voici… Freebox TVREPLAY ! Ancêtre de Freebox Replay lancé le 29 juin 2010, le service permettait d’accéder, à l’époque, de voir ou revoir les programmes de 33 chaînes dans les 7 jours suivant leur diffusion. Si l’offre s’est étoffée depuis et le nom a changé, le principe reste encore le même avec une offre très complète. A l’époque, vous pouviez accéder au replay de toutes ces chaînes, heureusement le catalogue s’est étoffé

29 juin 2020 : la 4G enfin partout dans le métro parisien La fin d’un très long chantier, qui change la vie des usagers. La RATP annonçait en effet le 29 juin 2020 que les travaux pour proposer la 4G sur l’ensemble des métros et RER parisiens avaient pris fins. Pour cela, les quatre opérateurs s’étaient alliés, SFR et Bouygues avaient signé en 2012, Orange l’année suivante puis Free enfin en 2014. 300 kilomètres de câbles tirés, 300 antennes et 280 locaux techniques, souvent sous terre et sur des infrastructures parfois centenaires. La couverture des 304 stations de métro n’a pas été une mince affaire. Initialement prévu pour être finalisée en 2017, l’objectif de 100% du réseau en 4G a été repoussé à 2019 et a finalement encore pris du retard avant d’être atteint en juin 2020. Maintenant, à quand la 5G ?

29 juin 2023 : Free facilite la vie de ses abonnés fibre

Depuis le 29 juin 2023, les abonnés Freebox peuvent consulter la référence de leur prise terminale optique (PTO) directement depuis leur espace abonné, dans la rubrique “Ma Freebox”, puis “caractéristiques de ma ligne”. Cette nouveauté, mise en place en avance par rapport à l’échéance du 1er juillet fixée au niveau national, vise à simplifier les démarches en cas de déménagement, de changement d’opérateur ou de souscription à la fibre. Attribuée de manière unique et pérenne par l’opérateur d’infrastructure lors du premier raccordement d’un logement, cette référence permet d’identifier précisément une prise fibre dans les systèmes des opérateurs. Elle apparaîtra également sur les factures à partir du 31 décembre 2023, renforçant ainsi la fiabilité et la facilité des démarches pour les foyers déjà raccordés au réseau FTTH.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox