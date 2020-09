Clin d’oeil : des Amish débarquent à Paris pour militer contre la 5G

Des militants anti-5G ont réagi aux déclarations imagées d’Emmanuel Macron, en venant protester près de l’Elysée, avec un hashtag tout trouvé : #JeSuisAmish.

Peut être sont-ils venus en calèche ? En tout cas, une poignée de militants écologistes se sont réunis pour réagir à la tournure de phrase du Président de la République, accusant les élus ayant demandé un moratoire pour la 5G de vouloir adopter le “modèle amish”.

Une réunion très (trop ?) solennelle dans les rues de Paris, avec plusieurs pancartes #JeSuisAmish dressées et des bougies allumées, pour faire écho au mode de vie reclus du progrès technologique de la communauté citée par le Président.

Des militants écolos proche de l’Elysée en réponse aux propos d’Emmanuel Macron comparant les détracteurs de la 5G aux Amish. Des bougies sont allumées. #JeSuisAmish pic.twitter.com/ybJgN4YurV Remy Buisine (@RemyBuisine) September 15, 2020

L’inquiétude autour de la 5G, si elle est légitime sur certains points, prête ici à sourire avec le cérémonial mis en place par ces militants. La reprise du hashtag rappelant #JeSuisCharlie, le slogan scandé à répétition et la bougie allumée… Un poil too much pour de nombreux internautes.

Pour rappel, le Gouvernement a, depuis les déclarations d’Emmanuel Macron, dévoilé un rapport et 4 recommandations concernant le déploiement de la 5G. Une volonté de transparence, mais aussi de contrôle. Les enchères commenceront le 29 septembre, pour un déploiement en fin d’année, mais le débat continue de s’enflammer à l’approche de la date échéance.