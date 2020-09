[MàJ] Incident réseau en cours sur une partie du réseau Free : de nombreux abonnés Freebox privés d’internet

Mise à jour (15h05) : L’incident est globalement résolu dans les départements impactés, sauf dans plusieurs communes de l’Hérault. Les 6 switchs optique à Paris sont toujours injoignables.

Une partie du réseau fixe Free est hors service. Selon Free-reseau.fr, ce sont 284 multiplexeurs d’accès DSL qui sont actuellement injoignables en France, en majorité dans le sud du territoire.

Plus de connexion, ni d’accès aux différents services de la Freebox, le serveur de nombreux abonnés Free reste ce matin bloqué en étape 6. Cet incident peut également impacter les services mobiles de l’opérateur. Dans le détail, les départements du Gard, de l’Ardèche, du Vaucluse, de la Lozère, la Drôme, l’Hérault et des Bouches-du-Rhône sont fortement touchés avec pas moins de 267 DSLAMs injoignables. Dans même temps, 6 switchs optique sont impactés à Paris depuis plus de 8 heures.

Pour le moment et comme à l’accoutumée, il n’y a pas d’information concernant la cause du problème ni le délai de rétablissement des services. Parfois, ce genre de problème est consécutif d’un rupture d’un lien en fibre optique. Nous vous tiendrons informés dans cet article de l’évolution du problème.

Liste des principaux DSLAMs touchés :

