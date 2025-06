YouTube Premium : encore une hausse de prix qui fait mal

Le géant du streaming américain annonce à ses abonnés une hausse de tarif pour sa formule dédiée aux familles.

YouTube Premium augmente une fois de plus ses tarifs, et cette fois, c’est la formule Famille qui en fait les frais.Durant le mois de juillet 2025, l’abonnement passera à 29,99 € par mois en France, soit 5 € de plus qu’en 2023 et 10 € de plus que lors de son lancement. Une augmentation qui fait franchir un cap symbolique pour de nombreux foyers, sans réelle contrepartie.

Cet abonnement permet pourtant à jusqu’à six membres d’un même foyer de profiter de vidéos sans publicité, de la lecture en arrière-plan, de téléchargements hors ligne et de l’accès illimité à YouTube Music. Si ces avantages restent intéressants, le nouveau tarif place désormais YouTube Premium au niveau de services de streaming vidéo complets comme Netflix ou Disney+, ce qui interroge sur la valeur perçue.

Dans le courriel envoyé aux abonnés concernés, YouTube justifie cette hausse par la volonté de “soutenir les créateurs” et “d’améliorer Premium”, mais sans annoncer de nouvelles fonctionnalités concrètes. L’entreprise prend néanmoins soin de rappeler que l’abonnement est résiliable à tout moment, signe d’une anticipation possible des désabonnements.

Tarifs YouTube Premium en France (juin 2025)

Individuel : 12,99 €/mois

Étudiant : 7,99 €/mois

Famille : 23,99 €/mois jusqu’au 16 juillet 2025/ 29,99 €/mois à partir du 17 juillet 2025

Duo : 17,99 € ou 19,99 €/mois (encore en test)

Merci à Stephen

