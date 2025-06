Nouvelle numérotation de la TNT : vous avez une difficulté ? Voici comment s’y retrouver

Ce 6 juin 2025, la TNT connaît une importante réorganisation de sa numérotation. Pour accompagner les téléspectateurs dans cette transition, l’Arcom propose un outil pratique en ligne, adapté à chaque mode de réception.

Comme prévu, la numérotation des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) a été repensée à l’échelle nationale. Cette évolution, pilotée par l’Arcom a pour objectif de faciliter la navigation entre les chaînes en regroupant par exemple dans un seul bloc les chaînes d’info, ou celles de France Télévisions tout en intégrant de nouvelles venues dans le paysage audiovisuel français.

Parmi les changements notables, France 4 hérite désormais du canal 4, à la suite de la fin de la diffusion hertzienne de Canal+. LCP – Public Sénat passe quant à elle au canal 8, tandis que les chaînes d’information en continu sont désormais regroupées entre les canaux 13 et 16 : BFMTV (13), CNEWS (14), LCI (15) et Franceinfo: (16). Deux nouvelles chaînes font également leur apparition : T18, lancée ce 6 juin, prend la place sur le canal 18, NOVO19 sera quant à elle disponible à partir du 1er septembre 2025 sur le canal 19. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la nouvelle numérotation n’est pas encore en place sur les Freebox.

Des difficultés pour certains téléspectateurs, un outil en ligne pour les guider

Si la majorité des téléviseurs récents sont capables de mettre à jour automatiquement cette nouvelle numérotation, certains foyers risquent de rencontrer des complications, notamment ceux utilisant des équipements anciens ou un mode de réception particulier (TNT via antenne râteau, ADSL, fibre, satellite, etc.). Dans ce cas, une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes est souvent nécessaire.

Afin de faciliter la prise en main de cette évolution, l’Arcom a mis en ligne un espace dédié sur son site. Il s’agit d’un outil d’aide interactif, qui oriente les téléspectateurs en fonction de leur mode de réception : TNT par antenne, box internet, satellite, ou télévision connectée.

L’utilisateur est guidé pas à pas selon la configuration de son équipement, avec des explications claires sur la procédure à suivre pour relancer une recherche automatique des chaînes ou effectuer un réglage manuel. Cet accompagnement personnalisé vise à limiter les appels aux services d’assistance et à rendre l’opération accessible au plus grand nombre, y compris les personnes peu à l’aise avec les manipulations techniques.

