Smartphones : Xiaomi présente un Poco X3 très séduisant, Motorola met à jour son Razr pliable en y ajoutant la 5G

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : l’annonce du Poco X3 chez Xiaomi, l’officialisation du Motorola Razr 5G et la présentation du Moto G9 Plus.

Xiaomi frappe fort avec le Poco X3 dont le prix démarre à moins de 250 euros. Le smartphone propose en effet un écran IPS 6,67 pouces FHD+ 120 Hz, un capteur photo 64 Mégapixels, une batterie 5 160 mAh et une charge 33 Watts. Ce milieu de gamme embarque le chipset Snapdragon 732G, synonyme d’une compatibilité 4G. Nous vous en proposerons très prochainement un test complet.

De son côté, Motorola a fait évoluer son Razr pliable de fin 2019. Sobrement baptisé Razr 5G et annoncé à 1 599 euros, le modèle 2020 profite du chipset Snadragon 765G, d’un écran externe OLED 2,7 pouces, d’un écran interne OLED de 6,2 pouces, d’un stockage 256 Go et des modules photo 48 et 20 Mégapixels. La batterie 2 800 mAh permet une charge en 15 watts.

Toujours chez Motorola, un Moto G9 Plus a été dévoilé. Positionné en milieu de gamme, il s’équipe d’un chipset Snapdragon 730G, d’un écran IPS 6,8 pouces FHD+ et d’un stockage 128 Go. Il propose de la capture photo en 64 Mégapixels, ainsi que des selfies en 16 Mégapixels. Sa batterie 5 000 mAh supporte la charge rapide en 30 Watts. Reste maintenant à attendre les informations concernant la distribution en Europe.

Rappelons enfin que Google a donné le coup d’envoi pour Android 11 et que Huawei a évoqué la possibilité de smartphones équipés de son propre OS, HarmonyOS, dès 2021.