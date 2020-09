Comparatif des recrutements fibre optique : Free explose tous les scores depuis 1 an, SFR est à la ramasse

A l’heure où Free, Orange, SFR et Bouygues ont tous publié leurs résultats trimestriels, il est intéressant de comparer comment les opérateurs se partagent le gâteau sur la fibre.

Sur un an, soit entre le deuxième trimestre 2019 et 2020, Free a grapillé des parts de marché sur Orange. S’il fait toujours cavalier seul, Orange perd toutefois du terrain malgré de très bons recrutements. Derrière, Free accélère la cadence, Bouygues fait quasiment du sur place, alors qu’SFR perd du terrain, comme on peut le voir dans le tableau récapitulatif publié par hammett_92

Synthèse des parts de marché sur le Ftth à fin juin 2020

Dans le détail, l’opérateur historique voit son avance se réduire et perd 5 points sur 12 mois en s’adjugeant tout de même 45,6% de part de marché contre 50,6% un an plus tôt. Si la part de marché d’Orange sur la fibre baisse, il a tout de même engrangé 952 000 nouveaux abonnés FTTH sur un an.

C’est surtout Free qui bouscule le marché puisque c’est lui qui a recruté le plus d’abonnés FTTH sur 1 an avec 1,085 millions de freenautes fibrés en plus. Sa part de marché est donc celle qui a le plus augmenté, passant de 22,5% il y a 1 an à 26,7% au 30 juin 2020.

Bouygues Télécom reste loin derrière avec seulement 461 000 nouveaux abonnés sur 1 an et une part de marché stable. Mais celui qui affiche les moins bons résultats est SFR. L’opérateur de Patrick Drahi n’a recruté que 289 000 abonnés fibre et voit sa part de marché baisser trimestre après trimestre.