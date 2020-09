Le nouveau service Free Ligue 1 Uber Eats se met à jour sur iOS et Android

Offerte actuellement à tous, l’application mobile Free Ligue 1 Uber Eats se peaufine avant le lancement de la troisième journée de championnat.

Des extraits de tous les matchs du championnat en quasi-direct, des résumés mais aussi des contenus exclusifs… A deux jours du coup d’envoi de la troisième journée de Ligue 1, Free déploie une mise jour de son nouveau service 100% foot sur iOS et Android, de quoi améliorer l’expérience de centaines de milliers d’utilisateurs. A défaut de dévoiler les corrections apportées sur l’OS de Google, l’opérateur annonce plusieurs évolutions sur celui d’Apple. L’interface du flux live (score) a été améliorée tout comme celle des matchs, pour un accès plus rapide à la liste de la journée. La catégorie “News” n’est pas en reste, les articles tronqués sont de l’histoire ancienne. Les développeurs ont également corrigé un problème empêchant certaines personnes de recevoir le SMS de validation lors de leur inscription.

Après une première journée de championnat difficile et une seconde en nette amélioration, reste à espérer un fonctionnement quasi-optimal ce week-end pour Free Ligue 1 Uber Eats. L’activation des notifications et alertes prévues au lancement ainsi que l’intégration du classement sont attendues de pied ferme.

Pour rappel, Free a étendu la période de gratuité de son nouveau service à la troisième journée. Par la suite, l’accès prendra fin sans facturation pour ceux dont ce service n’est pas inclus dans l’abonnement. Pour tous les autres, il restera disponible gratuitement. Sont ainsi concernés les abonnés Freebox Pop, Delta, One, Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox mini 4K (hors remise et offres promotionnelles pour les deux dernières box mentionnées).

Ce nouveau média est par ailleurs disponible gratuitement et ce uniquement sur smartphone pour les abonnés mobiles au Forfait Free à 19,99€, et abonnés Freebox Crystal et Freebox Delta S (hors offres promotionnelles).