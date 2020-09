TV5Monde lance son propre service de vidéo à la demande gratuit, avec l’ambition d’une arrivée sur les box en 2021

Nous y sommes. TV5Monde se positionne à présent sur le secteur des plates-formes numériques, en lançant TV5MondePlus. Au menu : des milliers d’heures de contenus, avec la promesse du “meilleur de la production québécoise, suisse, française et belge”. Le nouveau service se positionne en effet en tant qu’ambassadeur de la francophonie dans le monde.

Avec pour volonté d’être présent sur tous les canaux, y compris celui des plates-formes numériques, TV5Monde se lance à son tour. Mis au monde ce matin à 9h00, son bébé répond au nom de TV5MondePlus.

Sur PC et mobile dans un premier temps, sur TV et box Internet par la suite

Gratuit avec des publicités, TV5MondePlus est disponible depuis le navigateur Web, mais aussi sur mobile grâce à des applications sur Android et iOS. On peut l’utiliser avec ou sans la création d’un compte. Dans le second cas, il y a la possibilité d’enrichir son expérience utilisateur grâce à des mécanismes tels que les favoris ou les recommandations de contenus.

Chose à préciser : si le service se veut un ambassadeur de la francophonie à l’international et est ainsi accessible depuis 194 pays, il le sera plus tard en Chine, aux États-Unis et aux Pays-Bas. Le groupe évoque des raisons contractuelles. Il faudra ainsi attendre 2021 pour les USA.

Ciblant le monde entier, TV5MondePlus est disponible en plusieurs langues, incluant le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’arabe. Le choix se fait d’ailleurs dans les paramètres.

S’il est pour l’instant question de l’ordinateur et du mobile, TV5MondePlus arrivera sur davantage d’appareils par la suite. La disponibilité depuis les téléviseurs connectés doit intervenir d’ici fin 2020. Celle sur les box Internet des opérateurs est prévue pour 2021.

5 000 heures de programmes d’ici fin 2020.

Quel est le programme ? Pour son lancement, TV5MondePlus propose 3 000 heures de programmes. Il table sur un catalogue de 5 000 heures d’ici la fin de l’année.

La plate-forme proposera, entre autres, des films grand public, des films d’auteur, des séries, des documentaires, des magazines, des enquêtes, des conférences, des programmes jeunesse ou encore des podcasts. La provenance du programme sera systématique indiquée, toujours dans une logique de découverte.

TV5MondePlus promet plusieurs exclusivités, parmi lesquels Wara (une jeunesse africaine luttant contre la corruption), Unité 9 (présenté comme le Orange Is The New Black québécois) ou encore Les Pays d’en haut (racontant l’épopée du Québec rural du XIXe siècle).