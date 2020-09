Free Mobile retire de la data dans son forfait Série Free sans baisser le prix

Après en avoir augmenté le prix, l’opérateur de Xavier Niel baisse la quantité de data en roaming de son offre “Série Free”.

Free continue de tester les différentes formules possibles avec son forfait mobile “Série Free” lancé en juillet 2018 et intercalé entre les deux forfaits historiques de l’opérateur, afin d’améliorer le mix d’abonnés de Free et contribuer à sa montée en gamme.

Aujourd’hui, l’opérateur de Xavier Niel prolonge son offre Série Free jusqu’au 15 septembre 2020 sans augmenter le prix, qui reste donc à 13,99 euros par mois, mais en réduisant la quantité de data en roaming, qui passe ainsi de 10 à 8 Go. Pour le reste rien ne change. Free Mobile propose toujours 80 Go de data en France métropolitaine, ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free avec enveloppe data de 100 Go à 19,99 euros par mois ou avec data illimitée à 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox.