Free : où voulez-vous le prochain Free Center ? L’opérateur de Xavier Niel fait appel à ses abonnés

Un troisième Free Center ouvrira prochainement ses portes à Bordeaux. Mais où exactement ? A vos claviers !

C’est son objectif, d’ici la fin de l’année, Free ambitionne d’ouvrir 24 boutiques dans l’hexagone. Son réseau comptera alors 120 Free Centers. Dans cette optique, l’opérateur annonce ce matin son souhait d’inaugurer dans les prochaines semaines un troisième espace de découverte et de ventes à Bordeaux, après celui d’Alsace Lorraine en 2013 et Bordeaux Lac il y a près d’un an.

Comme à Nice et Lyon l’année dernière, Free sonde actuellement sur Twitter les habitants de la région sur le meilleur lieu d’implantation. Deux localisations leur sont proposées, à savoir le centre commercial Mérignac Soleil ou celui de Rives d’Arcins à Bordeaux Bègles.

Déjà deux #FreeCenters dans la région bordelaise : Alsace Lorraine et #Bordeaux Lac.

Vous le voulez où le 3ème ? Free Center (@Free_Center) September 9, 2020

Aujourd’hui, Free Mobile compte 96 boutiques partout en France. De nouveaux Free Centers sont récemment sortis de terre à Montpellier, à Blagnac en Haute-Garonne, dans le Var à Puget-sur-Argens et à Toulon , à Montesson dans les Yvelines et Niort dans les Deux-Sèvres, mais aussi Bourges dans le Cher, Evry en Essonne et Bourg-en-Bresse dans l’Ain.