Free ajoute de nouvelles radios sur Freebox Révolution et Delta-Devialet

De nouvelles radios viennent d’être ajoutées sur la Freebox sur des thématiques pour danser et bouger.

Free vient compléter son offre avec 2 nouvelles radios locales sur les Freebox Révolution, One et le Player Devialet. Pour découvrir ces nouvelles webradio, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Musique” puis “Radios” des Freebox Delta-Devialet, One et Révolution. Ce service n’est pas disponible sur les Player Freebox Mini 4K et Pop.

Les nouvelles radios qui viennent d’être ajoutées par Free :

Happyness Oise : Il s’agit d’une radio associative locale de l’Oise, avec une programmation 100% locale mêlant divertissement et information . Sa grille propose une musique variée ( hits actuels, golds classiques) et découvertes régionales, ainsi que des émissions de proximité : actualités locales, bons plans, talk-shows décalés et chroniques sur la vie dans l’Oise. Le tout est animé par une équipe de bénévoles passionnés.

Happyness Amiens : Petite nouvelle sur la bande DAB+, cette ardio apporte le même esprit feel-good aux Amiénois. La station offre des programmes 100% amiénois sur des thématiques variées : sport local, actualités de la ville, agenda culturel et mise en avant des talents de la région. Côté musique, sa playlist éclectique mêle nouveautés du moment, grands classiques et artistes locaux. Le résultat, ce sont des journées rythmées par de la musique entraînante et des soirées animées par des talk-shows conviviaux.

Découvrez comment utiliser le service Radio sur le Player Devialet

Plusieurs centaines de radios sont en effet disponible sur votre Player Devialet. Vous pouvez y retrouver bien sûr toutes les stations les plus connues mais cela va bien au delà. Vous pouvez ainsi y découvrir toutes les playlists pour vos soirées, que ce soit les 80’s, de l’électro, ou un artiste en particulier, tout est disponible. Avec une enceinte haut de gamme, votre Player Devialet devient le système de son idéal. On vous montre comme ça marche dans notre tuto vidéo.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox