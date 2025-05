Orange annonce avoir partagé par erreur certaines données personnelles de ses abonnés

Une erreur interne qui a laissé certains clients Orange apparaître des noms et des adresses qu’ils n’auraient pas dû connaître.

Orange a récemment informé ses clients d’un incident relatif à la protection de leurs données personnelles. Dans un message envoyé aux abonnés concernés et révélé par SaxX sur X, l’opérateur explique qu’une erreur interne survenue lors d’une campagne de communication menée le 5 avril 2025 — portant sur le renvoi de matériel — a conduit à l’envoi accidentel de pièces jointes contenant des informations personnelles à d’autres clients.

Selon Orange, cette erreur a été causée par l’attachement d’un mauvais document à certains courriels, permettant ainsi à un autre abonné de consulter, de manière non intentionnelle, des données telles que le nom, le prénom et l’adresse postale de facturation d’un tiers. L’opérateur précise que les informations sensibles, comme les coordonnées bancaires, l’historique d’appels ou les mots de passe, n’ont en aucun cas été compromis.

L’incident a été qualifié de « ponctuel » par Orange, qui assure avoir immédiatement mobilisé ses équipes afin de mettre fin à la situation et de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle ne se reproduise pas. Orange a également déclaré l’incident auprès de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), conformément aux obligations en matière de protection des données. L’opérateur tient ainsi à rassurer ses clients sur le fait que l’incident reste limité et que toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre sans délai.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox