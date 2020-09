Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 136

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Ou comment remettre sur de bons rails ! En bon informateur, Free Mobile permet à une abonnée de rendre compte qu’elle fait fausse route !

j’suis dans le train et d’un coup je reçois un message “free vous accompagne en Suisse” alors que free était censée m’accompagner à Strasbourg. Oui, je me suis trompée de train et de pays. melissa (@lagoksu_) September 2, 2020

Quand un Français gagne 157 millions d’euros à Euro Millions, certains imaginent comment ils dépenseraient cette somme quand d’autres n’épargnent pas le premier diffuseur de la Ligue 1 Telefoot et son abonnement.

La même chose qu’avec 157 + peut-être m’abonner à Telefoot. Déhèfix (@MR_DFX) September 2, 2020

Ce n’est pas du propre ! Un Player Devialet reconditionné grade B.

un abonnée @free sur le groupe @CableReview après l’échange de 𝐥𝐚 𝐅𝐫 𝐞𝐞𝐛𝐨𝐱 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞𝐭 𝐢𝐥 𝐚 𝐫 𝐞𝐜̧𝐮 𝐮𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞́𝐞 avec des rayure des trace🤔😰etc pas très correct de la part de Free -> ici sur FB https://t.co/9pmiSmkp3e pic.twitter.com/im7hV6rO19 𝒷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒋-𝒾𝒐𝒓𝒍𝒅 (@filaococonet) September 2, 2020

Interflora, toujours très terre à terre. La vie des opérateurs télécoms et cette fois-ci de Canal+ l’inspire toujours autant.



Quand ça plante on est toujours là 🋱 Interflora (@Interflora) September 3, 2020

Promis par Xavier Niel à la rentrée, le Dolby Atmos se fait toujours attendre sur la Freebox Delta. Fausse joie ce matin avec l’annonce d’une mise à jour des box de Free. Nul besoin d’une longue vue, toujours rien à l’horizon.