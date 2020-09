Abonnés Freebox avec TV by Canal : un épisode inédit d’une série phare offert sur myCanal

Engrenages, une des séries françaises les plus attendues de cette rentrée fait son retour ce soir sur Canal+ pour une ultime saison. Le premier épisode est disponible gratuitement sur myCanal.

Un petit cadeau pour la der des ders. Avis aux abonnés Freebox Delta, Révolution et Pop avec TV by Canal, la filiale de Vivendi permet de découvrir gratuitement le premier épisode de la saison finale de sa série policière phare “Engrenages”, directement sur myCanal.

Et dès ce soir à partir de 21 heures, la chaîne cryptée diffusera deux épisodes inédits (1&2) de cette huitième et dernière saison comptant 10 épisodes. Une fin d’aventure malgré un franc succès pour Engrenages qui s’avère être aujourd’hui la seule production de la Création Originale CANAL+ à avoir eu une telle longévité. Pour les connaisseurs, “la fin de la saison 7 avait mis un terme au duo formé par Gilou et Laure, menant à la mise à l’écart de tout le groupe. Mais pour aller au bout de leurs enquêtes, le DPJ va devoir faire alliance et prendre tous les risques pour une nouvelle et dernière affaire”, précise Canal+ en guise de mise en bouche.