Abonnés Freebox et Amazon Prime : en attendant GTA VI, plusieurs jeux à récupérer gratuitement, y compris sur console

Plongez dans la suite explosive de Wolfenstein: The New Order, signée MachineGames. Porté par le moteur graphique id Tech 6, The New Colossus vous propulse dans une Amérique dystopique dominée par les nazis. Incarnez BJ Blazkowicz et partez recruter les derniers résistants pour mener la contre-offensive. Parcourez des lieux emblématiques, utilisez un arsenal puissant et développez de nouvelles capacités pour libérer le pays dans ce FPS nerveux et incontournable.



Le titre est proposé sur PC mais aussi sur Xbox Series et One. Pour le récupérer, il vous faudra vous rendre sur la page Prime Gaming pour accéder à un code à saisir dans le store Microsoft ou Xbox en suivant les instructions données par Amazon.

Dans Amnesia: Rebirth, vous incarnez Tasi Trianon, perdue au milieu du désert algérien sans souvenir des événements récents. Où sont vos compagnons ? Que vous est-il arrivé ? Dans cette aventure d’horreur psychologique, explorez les vestiges de votre passé pour échapper à une terreur indicible. Seule la mémoire de ce que vous avez fui peut vous sauver.



Explorez un monde miniature rempli de mystères dans ce jeu d’évasion apaisant qu’est Doors : Paradox. Guidé par Zula, une voyageuse temporelle, vous résoudrez des énigmes originales au cœur de dioramas interactifs : d’une forêt mystique à une oasis en passant par un futur énigmatique. Chaque porte dissimule un nouveau défi, chaque lieu un secret ancien. Observez, manipulez et ouvrez la voie vers la prochaine destination.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Bienvenue dans l’Internet alternatif des années 90. Dans Hypnospace Outlaw, vous incarnez un agent de patrouille chargé de surveiller un Web aussi étrange que rétro. Traquez les utilisateurs malintentionnés, explorez des pages délirantes, gérez virus et pop-ups, tout en personnalisant votre environnement avec des applications aussi inutiles qu’amusantes. Une plongée unique dans un cyberespace décalé.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.