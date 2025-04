Le saviez-vous : les abonnés Freebox Ultra ont accès directement au programme de fidélité de Canal+

Chaque semaine, CANAL+ LE CLUB permet à ses clients de profiter d’avantages comme des avant-premières, rencontres sportives, émissions, spectacles, festivals. Les abonnés Freebox Ultra avec Canal+ La chaîne en Live y ont accès. Mais pas les Freenautes avec seulement TV by Canal et Famille by Canal.

Un bon plan pour les abonnés Freebox Ultra ! Grâce à l’inclusion de la chaîne Canal+ en Live dans leur offre, ils peuvent profiter pleinement du programme de fidélité exclusif CANAL+ LE CLUB. Accessible quelle que soit la formule d’abonnement à Canal+ hors beIN Connect Ciné+OCS, TV+, Freelive, Extended, TV by Canal et Famille by Canal. ce programme donne accès à une multiplicité d

Le principe est simple : chaque semaine, des jeux et concours permettent de gagner des invitations exclusives et des cadeaux autour de thématiques variées : cinéma, sport, musique, famille et bien plus encore.

Quelques exemples d’offres en cours :

Festival CANNESERIES Saison 8 : tentez votre chance pour obtenir des places pour cet événement prestigieux avant le 27 avril.

: tentez votre chance pour obtenir des places pour cet événement prestigieux avant le 27 avril. Avant-première de “The Agency” à Paris : assistez en exclusivité à la projection de la nouvelle série CANAL+ jusqu’au 4 mai.

à Paris : assistez en exclusivité à la projection de la nouvelle série CANAL+ jusqu’au 4 mai. Création Originale “Plaine Orientale ” : participez à l’avant-première dans l’une des 7 villes sélectionnées.

” : participez à l’avant-première dans l’une des 7 villes sélectionnées. Séjour UEFA Champions League à Munich : gagnez un voyage exceptionnel pour assister à la finale européenne.

: gagnez un voyage exceptionnel pour assister à la finale européenne. Le Cinéma, ça se partage ! : chaque jeudi, remportez vos places pour profiter des dernières sorties partout en France.

chaque jeudi, remportez vos places pour profiter des dernières sorties partout en France. Séjour exceptionnel façon “The White Lotus” : vivez une expérience inoubliable dans un lieu de rêve.

: vivez une expérience inoubliable dans un lieu de rêve. Des places pour la Foire de Paris 2025 : découvrez les dernières innovations et tendances lors de cet événement majeur.

Et ce n’est pas tout, le programme permet aussi de gagner par exemple des places pour des matchs rugby, des spectacles d’humour, des abonnements presse numérique offerts pendant six mois, ou encore des formules livres sur la Formule 1.

Comment profiter de CANAL+ LE CLUB ?

Accéder au programme est très simple. Depuis l’application myCANAL, rendez-vous dans votre profil, rubrique LE CLUB. Depuis un PC ou un Mac, connectez-vous sur leclub.canalplus.com. Pour participer aux offres : sélectionnez celle qui vous intéresse, puis remplissez le formulaire dédié.

En plus des concours et tirages au sort, CANAL+ LE CLUB propose également des tarifs préférentiels chez de nombreux partenaires comme Apple Music, L’Olympia, Smartbox et Center Parcs.

