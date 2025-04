Orange et Sosh lancent des widgets super pratiques sur iPhone pour leurs abonnés mobile

L’opérateur propose sur ses deux applications mobiles de nouveaux widgets pour suivre la consommation de data.

Bonne nouvelle pour les abonnés Orange et Sosh : l’opérateur enrichit ses applications iOS avec de nouveaux outils pratiques pour suivre la consommation mobile. Depuis le 10 avril, les utilisateurs des apps MySosh et Orange et moi peuvent désormais accéder à deux nouveaux widgets, disponibles en deux formats, directement sur l’écran d’accueil de leur iPhone. Ces modules permettent de visualiser instantanément le volume de data consommé, sans avoir à ouvrir l’application.

Crédit image : iGen

Un troisième widget, conçu spécifiquement pour l’écran verrouillé, est également proposé. D’une largeur de deux cases, il permet, d’un simple tap, d’ouvrir directement la page dédiée à l’usage internet de son forfait. À noter : pour profiter de ces nouveautés, une mise à jour des applications est nécessaire.

Source : iGen

