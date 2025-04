Le saviez-vous : les abonnés Freebox Ultra et Delta bénéficient d’un avantage savoureux lorsqu’ils ont une fringale

Amazon Prime inclut un an de livraison gratuite avec Deliveroo, mais encore faut-il le savoir.

Un bon plan pour se faire livrer gratuitement sans se déplacer. En plus de l’accès à Prime Video, Amazon Music ou encore aux livraisons rapides sur Amazon, l’abonnement Amazon Prime donne droit à un an de livraison gratuite avec Deliveroo, via le service Deliveroo Plus Argent.

Le service, normalement facturé 2,99 € par mois, permet de profiter de la livraison gratuite pour toute commande éligible dès 15 € dans les restaurants, et 25 € dans les commerces partenaires. Des promotions et offres exclusives sont également réservées aux membres. À noter toutefois que les frais de service restent applicables, même avec cet abonnement.

Pour activer l’offre, rien de plus simple. Il suffit de :

Se connecter à son compte Deliveroo (ou en créer un),

Se rendre dans les paramètres du compte,

Cliquer sur l’option « Profiter de l’offre Amazon Prime »,

Puis saisir ses identifiants Amazon pour lier les deux comptes.

Il n’est pas nécessaire que les adresses e-mail utilisées sur Amazon et Deliveroo soient identiques. Les utilisateurs ayant déjà un abonnement payant à Deliveroo Plus peuvent tout à fait basculer vers la version gratuite proposée par Amazon Prime. Lors de l’activation, il suffira de confirmer le changement d’abonnement. Une fois la période de gratuité d’un an terminée, l’abonnement initial sera automatiquement réactivé, sauf résiliation.

Attention à certaines limitations

Cette offre ne peut être utilisée que sur un seul compte Deliveroo et ne se renouvelle pas automatiquement. Si l’utilisateur résilie son abonnement Amazon Prime en cours de route, l’abonnement Deliveroo Plus offert sera automatiquement suspendu. Il restera toutefois possible de le réactiver ultérieurement en reconnectant les deux comptes.

Enfin, les frais de livraison restent appliqués pour toute commande inférieure aux montants minimums (15 € pour les restaurants, 25 € pour les commerces), en plus des frais de service, toujours affichés avant validation de la commande.

Un avantage inclus avec Free, mais accessible à tous

Les abonnés Freebox Delta et Ultra bénéficient de cette offre sans aucun surcoût, puisque leur abonnement Amazon Prime est déjà inclus dans leur formule. Mais ce bon plan reste également accessible à tous les clients Amazon Prime en France, indépendamment de tout opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox