Free propose déjà à de premiers abonnés Freebox la migration “prochaine” vers sa nouvelle offre Pop S

Des abonnés fibre Freebox Révolution Light et mini 4K vont pouvoir migrer vers la Freebox Pop S, Free les informe sur leur espace client.

Lancée le 8 avril, la nouvelle Freebox Pop S, une déclinaison de la Freebox Pop sans service de télévision, suscite l’intérêt. Si l’offre est dans un premier temps réservée uniquement aux nouveaux abonnés, Free prévoit d’en étendre l’accès à certains abonnés existants.

Le FAI a en effet précisé que les abonnés éligibles seraient informés par email ou via leur Espace Abonné, où une option de migration vers la Freebox Pop S apparaîtra. Et Free ne traîne pas : plusieurs abonnés découvrent aujourd’hui la mention “changer pour l’offre Freebox Pop S” dans leur interface en ligne.

Crédit : Univers Freebox

Toutefois, en cliquant sur cette option, un message s’affiche actuellement, indiquant que l’offre sera “prochainement disponible” en migration, preuve que le déploiement est imminent.

Selon nos propres constatations, certains abonnés fibre Freebox Révolution Light et mini 4K en fibre optique sont d’ores et déjà concernés par cette possibilité à venir de migrer vers la nouvelle offre Pop S. Nous avons contacté Free pour obtenir des précisions sur les offres concernées, les critères d’éligibilité (ancienneté, type de connexion, etc.) et les modalités exactes de migration. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons leur réponse.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox