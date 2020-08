Les chaînes Canal+ gratuites sur les Freebox : la sélection ciné à ne pas louper

Depuis mercredi après-midi et jusqu’à samedi 12h, les abonnés Freebox Révolution, mini 4K, One et Delta ont le loisir de zapper jours et nuits, encore et encore sur l’ensemble des chaînes de Canal+. Et ce, sans débourser un centime. Presque cinéphile, Univers Freebox vous souffle ses incontournables.

Ce soir :

On commence par un film de guerre franco-italien, parfois maladroit et inégal mais une véritable proposition cinématographique, truffée de portraits de femmes fortes, héroïnes guerrière, un vibrant hommage aux combattantes kurdes. Bref, regardez les “Soeurs d’armes” à 20h56 sur Canal+ Décalé. Vous reconnaîtrez, Amira Casar et Camélia Jordana.

Vous préférez ne pas vous prendre la tête avec un Un blockbuster sympa, rythmé, divertissant et bon enfant ? Zappez à 20h52 sur Canal+ Family où vous attendra : “La momie : la tombe de l’empereur dragon” avec Brendan Fraser et Jet Li. “Il y a deux millénaires, l’empereur dragon de Chine a été maudit par une sorcière et pétrifié. Lorsque le jeune archéologue Alex O’Connell le ranime par accident, le cruel souverain chinois se prépare à prendre le contrôle du monde. Aidé par ses parents, Alex va tout faire pour le renvoyer dans la tombe…”

Et quoi de mieux pour finir la soirée avec des crêpages de chignon et des élans amoureux ? Sur Canal+ à 22h57, une comédie réussie française (2019) intitulée “Victor et Celia”. L’un rêve d’ouvrir son propre salon de coiffure et propose à l’autre de devenir son associée. Mais c’était sans compter une histoire d’amour qui a très mal fini entre eux il y a dix ans. Difficile alors de lancer dans l’aventure.

Pour les fans de foot, il y a aussi la demi-finale de la Ligue des Champions féminine opposant à 20h le PSG et Lyon. Le match sera diffusé sur Canal+.

Jeudi :

Cela part fort à 17h58 sur Canal+ Cinéma avec un chef d’oeuvre de Stanley Kubrick, “Shinning”. Un écrivain en panne d’inspiration joué par Jack Nicholson, accepte un poste de concierge par intérim dans un hôtel de luxe maléfique totalement isolé dans les montagnes. C’est l’hiver et l’établissement est vide. Jack arrive dans cet endroit avec sa famille. Peu à peu, il glisse vers une folie meurtrière.

Le coup de coeur pour la famille. A 18h56 foncez sur Canal+ Family, “Spider-Man : New Generation” va vous séduire et vous en faire voir de toutes les couleurs. Peter Parker est mort, place à un nouveau Spider-Man ! Piqué par une araignée mutante, Miles Morales, un ado métis de Brooklyn, se découvre les mêmes pouvoirs. Il va devoir affronter un horde de super-vilains.

Suivra de l’horreur à la sauce Irlandaise à 20h50 toujours sur Canal+ Cinéma avec“The Hole in the Ground”, un film à donner la chair de poule réussi qui mise tout sur les ambiances angoissantes. “Sarah vient d’emménager, avec son fils Chris, dans une nouvelle maison près des bois. Au cours d’une balade en forêt, son fils disparaît. Sarah parvient à le retrouver et découvre, en même temps, un énorme gouffre au coeur du bois. Quelques temps après, elle remarque que Chris a une attitude étrange…”

Pour les couche-tard, à ne pas louper toujours sur le canal 41, “Adults in the Room” à 23h44, un drame franco-grecque de 2019 réalisé par Costa-Gavras qui plonge dans le récit extraordinaire des machinations lors de l’élaboration du plan de sauvetage financier de la Grèce en 2015.

Pour les âmes d’enfant et surtout les familles, Canal+ Family sera là pour vous servir avec à 20h50 “Les incognitos”. Produit par le studio Blue Sky (L’âge de glace, Rio), ce film d’animation mélange comédie et espionnage. “Lance Sterling est l’espion le plus connu et le plus efficace du monde. Il utilise souvent les inventions et les gadgets de Walter, un ingénieur brillant, mais maladroit. Un jour, croyant avaler un simple verre d’eau, Lance boit par mégarde la dernière innovation de Walter et se transforme en pigeon…”

Vendredi :

La rentrée approche, alors autant divertir encore un peu les enfants. A 16h38 sur Canal+, “Maléfique : le pouvoir du mal”. Cinq ans après l’original, ce second opus se démarque de part son casting XXL (Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson) et des effets spéciaux réussis.

Un biopic d’Elton John, cela vous tente ? Canal+ Cinéma diffusera à 15h08 “Rocketman”. L’histoire, “Reginald Dwight, plus connu sous le nom d’Elton John, star incontestée de la pop anglaise, traverse une période difficile. Toxicomane et alcoolique, il se confie à un groupe de thérapie. Sa vie défile, de son enfance avec un père froid et distant, à la gloire des années stars. Tous ses souvenirs affleurent…”

Sports mécaniques et rêve de gloire ce vendredi soir sur Canal+. Sera diffusé à 21h05 “Le Mans 66”, avec Matt Damon et Christian Bale. Dans les 60s, Ferrari gagne pour la cinquième année consécutive la célèbre course du Mans. En 1966, le patron de Ford souhaite construire une voiture capable de battre le constructeur italien. On y retrouve le talent du réalisateur de Logan. Sacrément réussi.

Dans le même, un film d’animation “Les hirondelles de Kaboul” ne laisser pas insensible à 20h50 sur Canal+ Cinéma. Suivez les destins de deux couples qui s’entrechoquent dans la capitale afghane alors aux mains des talibans. Une poésie visuelle.

Suivra sur le même canal à 22h08, “Mammuth”, un road movie vitaminé de 2010, bourré d’humour et de mélancolie avec un Depardieu au top.

Samedi matin :

C’est déjà la fin, la mise au clair se termine à 12h mais pour les lève-tôt, voici trois films sympathiques pour commencer la journée du bon pied. Le premier “Aladdin” à 9h39 sur Canal+ Family est un remake haut en couleur du film animé de 1992 avec un Will Smith convaincant dans le rôle du génie.

Le second “Chamboultout” à 9h47 sur Canal+ Cinéma, est une comédie qui alerte sur le handicap avec une lumineuse Alexandra Lamy, José Garcia ou encore Guillaume Briat et Michaël Youn.