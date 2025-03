Cyberattaques : deux banques françaises touchées par une fuite de données, soyez vigilants

Que faire si vous êtes victime de la cyberattaque qui a frappé Harvest, fournisseur de logiciels financiers, le 27 février et qui peut donc vous toucher ?

Depuis quelques jours, des clients de la MAIF et de BPCE ont été informés d’une fuite de leurs données. La MAIF précise qu’il s’agit d’une partie des clients et prospects de MAIF Solutions Financières, avec des informations comme l’état civil et la situation matrimoniale et professionnelle, mais “aucun mot de passe ni pièce d’identité ni RIB“. Chez BPCE, cela concerne “un nombre restreint de clients“, avec des informations sur leur identité, numéro de compte-titres et encours.

Les victimes doivent être vigilantes face aux tentatives d’arnaque. La MAIF a informé ses clients des mesures à adopter contre le phishing et l’usurpation d’identité. “Les hackers peuvent envoyer des messages très ciblés contenant les informations dont ils disposent, ce qui met en confiance la victime“, prévient Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr.

“S’ils ont leur numéro de téléphone, les escrocs peuvent appeler et se faire passer pour un conseiller bancaire, prétendant qu’il y a des mouvements frauduleux et demandant de changer les mots de passe ou d’effectuer des virements”, ajoute-t-il.

Pour se protéger, aucune information ne doit être transmise par mail ou par téléphone. “Si c’est un appel, on raccroche et on rappelle sa banque via le numéro officiel. Si c’est un mail, on ne clique sur aucun lien et on accède directement à son compte via le site ou l’application officielle“, insiste Jérôme Notin.

Source : Le Parisien

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox