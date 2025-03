Découvrez tous les chiffres clefs du numérique en une infographie, grâce au baromètre que vient de publier l’Arcep

Tous les chiffres qui montrent l’usage du numérique en France.

L’ARCEP vient de publier son baromètre du numérique, qui permet en 1 minute de connaitre les usages des Français en 2025. Quelle est la part de Français connectée à Internet ? Quel est le temps passé devant les écrans ? Combien sommes nous à utiliser l’IA ? La réponse à ces réponse e(t à bien d’autres en une infographie :

Les résultats de ce Baromètre du numérique s’appuient sur une enquête menée auprès de 4 066

personnes, grâce à différents échantillons et modes de recueil qui ont été assemblés afin de fournir

une représentation de la société française de 12 ans et plus. L’enquête s’est déroulée du 5 juillet 2024

au 6 août 2024 (voir l’annexe méthodologique pour plus de détails).

