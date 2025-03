Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Xavier Niel perd son calme, Free passe à un niveau supérieur, une nouvelle Freebox spéciale…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

17 mars 2022 : Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom sommés pour la première fois de bloquer des services IPTV

Une nouvelle victoire face au streaming illégal. Fn 2021 et début 2022 les décisions fortes se sont enchaînées.Et pour la première fois, regarder du sport en streaming de manière illégale est devenu en plus compliqué. Si nombreux sites pirates avaient d’ores et déjà été bloqués, notamment à la demande de beIN Sports et Canal+, une nouvelle décision rendue par le président du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné le 17 mars 2022 “pour la première fois en France, le blocage par les FAI français de l’accès à des services IPTV pirates”, s’est félicité la Ligue de football professionnelle. C’était un vrai pas en avant sur ce point, de nombreux utilisateurs ayant recours à cette solution et depuis, les offensives se multiplient, allant même jusqu’à pousser des services tiers comme les VPN ou les DNS à bloquer les sites pirates.

18 mars 2004 : la Freebox est disponible partout en France

Une véritable success story qui a commencé le 18 mars 2004, il y a tout juste 21 ans : le boîtier Freebox arrive chez les foyers français, tant en zone dégroupée que non dégroupée. Elle proposait alors l’internet haut-débit et la téléphonie fixe gratuite. Dans un premier temps, la disponibilité de cette nouvelle box était réservée aux nouveaux abonnés, puisque l’échange des boitiers SAGEM des anciens abonnés Free-Haut-Débit sera réalisé le trimestre suivant. En étendant sa Freebox à l’ensemble de la France, Free a de ce fait donné l’accès à la téléphonie gratuite aussi.



Chez Univers Freebox, nous sommes nostalgiques donc nous avons encore une Freebox de l’époque

19 mars 2010 : Univers Freebox ouvre son concept store

Le concept store a fêté ses 13 ans cette semaine ! Toujours en activité depuis le 19 mars 2010, notre store a pour but d'accompagner les abonnés dans leurs démarches concernant les Freebox et Free Mobile.

Les premières esquisses du projet, qui dure maintenant depuis 15 ans.

19 mars 2021: Paris s’éveille à la 5G

Un lancement décalé pour la capitale de la France alors que la nouvelle génération de téléphonie mobile avait déjà commencé son déploiement à la fin de l’année précédente. L’activation de la 5G intra-muros a en effet nécessité un accord signé avec la mairie et une fois celui-ci acté, les opérateurs ont disposé de plusieurs centaines de sites compatibles 5G à Paris intra-muros mais seuls 80 sites par opérateur étaient activés le jour même, pour des raisons pratiques.

21 mars 2017 : Free révolutionne une nouvelle fois le marché avec le premier forfait 4G illimité

L’un des forfaits mythiques de Free Mobile fête ses 8 ans : le forfait data illimité à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox a été lancé en 2017 ! C’est la première fois qu’un forfait proposait la 4G illimitée en France, en plus des appels, des SMS et des MMS illimités en France métropolitaine. La formule n’a pas changé depuis, et constitue toujours le porte étendard de l’opérateur, au point qu’une offre Veepe comprenant ce forfait a été lancée hier.

23 mars 2021 : naissance de Free Pro

Le 23 mars 2021, l’opérateur s’est lançait avec un peu de retard sur son calendrier enfin sur le marché des entreprises avec sa nouvelle marque Free Pro. Cette arrivée s’est faite par le prisme de deux nouvelles offres : une box et un forfait mobile. La volonté principale de Free en débarquant sur ce segment ultra-occupé par Orange et SFR est de proposer une offre simple.

Pour séduire les TPE-PME, collectivités et entrepreneurs, l’opérateur lance sa Freebox Pro 100% fibre 10G Epon avec un WiFi “puissant” tri-band, associé à un répéteur WiFi. Un modem externe Backup 4G est également fourni pour prendre la relève en cas de dysfonctionnement de la fibre. Côté vitesse, l’opérateur surpasse la concurrence avec un débit descendant jusqu’à 7 Gbits/s et 1 Gbit/s en upload. L’opérateur en profite donc pour faire une pierre deux coups en se lançant aussi sur le mobile, avec une offre très proche de son forfait Free Grand Public. Ce dernier comprend 150 Go en France métropolitaine, Appels illimités, vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM, Internet 28 Go en roaming depuis + de 70 destinations, Appels, SMS et MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles de France métropolitaine Europe et DOM. Mais surtout aussi un support dédié aux Pros. Aujourd’hui, l’opérateur continue de se développer au fil des mois et a récemment lancé une nouvelle version de sa Freebox Pro par exemple, tout en diversifiant les services proposés dans ses offres.

23 mars 2023 : Xavier Niel s’emporte et ça fait réagir

Un coup de sang qui aura fait sensation. Lors de son interrogation devant une assemblée de sénateurs, le patron de Free s’est vu interrogé sur sa décision de geler les prix de ses forfaits historiques jusqu’en 2027. La formulation initiale qualifiant la proposition de l’opérateur de “stratégie tarifaire agressive”, a tout de suite fait bondir le milliardaire, ce qui a mené à une reformulation de la part des sénateurs. Xavier Niel a alors indiqué que s’il pouvait s’engager sur le blocage des prix, c’est que c’était financièrement tenable. Et de préciser que la plus grande partie des bénéficies de l’opérateur étaient réinvestis dans les réseau, en sous-entendant qu’il adapterait ces investissements si jamais les bénéficies diminuaient, mais que cela ne remettrait pas en cause son engagement sur le prix des forfaits mobile. L’extrait avait alors fait le tour du web.

