Free n’abandonne pas ses abonnés Freebox mini 4K avec l’arrivée d’une nouveauté utile

Un redémarrage d’une Freebox permet de résoudre un blocage mineur ou de rechercher une éventuelle mise à jour afin d’optimiser son fonctionnement. Jusqu’à présent, pour redémarrer le Player mini 4K, il fallait soit débrancher électriquement le boîtier ou se rendre sur la TV dans Paramètres avant de cliquer sur Appareil, puis À propos et Redémarrer. S’agissant du Player TV Free 4K de la Freebox Pop et Ultra, un appui long sur la touche On/Off de la télécommande puis la sélection de “Redémarrer” sur l’écran, suffisent. Alors que pour la Freebox Révolution, il faut se rendre dans les réglages puis dans la rubrique système.

Retirée des offres commerciales de l’opérateur en octobre 2022 puis de la souscription via ses bornes automatiques un an plus tard, la Freebox mini 4K est la première box 4K sous Android de Free. Lancée en mars 2015, elle est par la suite devenue vieillissante et les performances n’étaient plus forcément au rendez-vous, d’autant qu’un nouveau player Android TV plus récent a été lancé en 2020 avec la Freebox Pop.