Free Pro annonce une avancée majeure avec Broadcom, ses clients peuvent dès à présent en profiter

Free Pro et Broadcom franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat pour pemettre aux entreprises de gagner en flexibilité et en souveraineté dans la gestion de leur infrastructure IT

Free Pro annonce ce 13 mars une nouvelle avancée dans son partenariat avec Broadcom en permettant la portabilité des licences VMware Cloud Foundation vers le Hosted Private Cloud de sa Solution Cloud XPR. Cette évolution offre aux entreprises une plus grande flexibilité dans la gestion de leur infrastructure IT tout en optimisant leurs investissements logiciels.

Les entreprises peuvent désormais acheter des abonnements VMware Cloud Foundation auprès de Broadcom et les déployer librement sur le Hosted Private Cloud de Free Pro ou dans leurs propres datacenters. Elles conservent ainsi leurs droits logiciels et peuvent déplacer leurs licences entre différents environnements compatibles sans contrainte ni perte financière. Elles ont également la possibilité d’opter pour une solution clé en main avec un environnement Hosted Private Cloud intégrant directement le logiciel VMware Cloud Foundation, disponible auprès de Free Pro.

Dans un contexte où la transformation numérique impose aux entreprises plus de sécurité et de maîtrise sur leurs infrastructures IT, cette évolution tend ainsi à répondre aux défis de flexibilité et de souveraineté. Les entreprises clientes peuvent ainsi optimisent leurs investissements en conservant leurs licences exploitables sur différentes infrastructures. C’est pratique pour gagner en adaptabilité en ajustant leur modèle de déploiement à leurs besoins tout en bénéficiant d’un hébergement sécurisé en France.

Le Hosted Private Cloud de la Solution Cloud XPR est dès à présent disponible et s’inscrit dans l’engagement de Free Pro à proposer aux entreprises des solutions toujours plus performantes et évolutives.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox