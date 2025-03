Une panne nationale importante touche le réseau de Bouygues Telecom, les abonnés privés de connexion mobile ou fixe

Un incident généralisé impacte les abonnés mobile et fixe de Bouygues Telecom partout en France.

Ce mardi 11 mars 2025, une panne nationale affecte les services de Bouygues Telecom, perturbant les communications mobiles et les connexions internet de nombreux clients à travers la France. Dès le début de la matinée, des utilisateurs ont signalé des difficultés à passer ou recevoir des appels, ainsi qu’à accéder à internet.

Selon les données recueillies par le site spécialisé Downdetector, plus de 8000 rapports ont été recensés aux alentours de 7h, l’incident ayant débuté vers 5h du matin. Ces chiffres témoignent de l’ampleur de la perturbation en cours. De nombreux abonnés font part de leur situation et frustration sur les réseaux sociaux. Certains évoquent l’impossibilité totale d’utiliser leurs services téléphoniques et internet, tandis que d’autres rapportent des interruptions intermittentes.

Pour l’heure, Bouygues Telecom n’a pas encore communiqué sur cette panne généralisée. Les clients impactés sont invités à consulter régulièrement le site officiel de l’opérateur ou à contacter le service client pour obtenir des informations actualisées sur l’évolution de la situation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox