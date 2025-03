Coup dur pour Pornhub et YouPorn, les mastodontes des sites porno très bientôt bloqués en France si rien ne change

Les sites X hébergés dans d’autres pays européens que la France ont désormais trois mois pour mettre en place une solution de vérification de l’âge efficace, sous peine de se voir bloqués.

Une première salve de blocage avait déjà eu lieu en France pour des sites n’étant pas hébergés au sein de l’UE ou directement en France, mais désormais ce sont tous les sites pornographiques qui vont devoir proposer une solution de vérification de l’âge adéquate s’ils ne veulent pas être bloqués dans l’Hexagone par les opérateurs. Et certains gros noms du X sont concernés, avec dix sept sites déjà dans le viseur de l’Arcom.

C’est notamment le cas du groupe Ayo, qui possède Youporn et Pornhub, de Jacquie et Michel par exemple. Ils disposent ainsi de trois mois pour mettre en place un système de vérification de l’âge “respectueux de la vie privée et efficace, sans quoi l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) pourra ordonner des sanctions financières et/ou des mesures de blocage en France de ces sites pornographiques” annonce le ministère de la Culture dans un communiqué.

Cette nouvelle règle a été fixée par un arrêté et est considérée comme “une avancée majeure” dans la protection des mineurs sur internet par l’État. Ainsi, il faudra que Pornhub et consorts réclament l’envoi d’une photo ou d’un document d’identité par exemple, avec une méthode qui respecte le principe de “double anonymat”, pour prouver sa majorité. De fait, de nombreuses startups se pressent pour proposer une solution aux sites X. Mais certains sites considèrent que “la loi est plutôt bonne, mais le problème réside dans la méthode employée”, comme le responsable du seul “tube” français vérifiant actuellement l’âge. D’autant que ces systèmes coûtent cher à l’entreprise, déjà en frais d’utilisation, mais aussi de par son aspect dissuasif. “Depuis novembre, moins de 5% des utilisateurs qui arrivent sur le système de vérification en sortent vérifiés“, se désole-t-il. “Cela a tué la fréquentation de notre site“. D’autant que d’autres plateformes, non concernées par cette régulation, permettent l’accès à des contenus pornographiques sans cette démarche, comme c’est le cas pour des forums ou des réseaux sociaux.

Concernant les blocages, ils peuvent être prononcés pour une durée maximale de deux ans et leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, dès lors qu’une solution de vérification de l’âge efficace est mise en place.

