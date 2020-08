Le WTF des Freenautes : quoi, le téléphone mobile n’est pas inclus ?

La vie d’un Freenaute n’est pas forcément une longue ligne droite. Elle peut démarrer de façon plus ou moins cocasse et se poursuivre avec des anecdotes parfois insolites.

Notre chronique “Le WTF des Freenautes” vous narre les histoires insolites et drôles vécues par des abonnées Freebox et Free Mobile. Les faits – bien réels – ont fait l’objet de retours au lieu d’accueil où nous recevons pour rappel les abonnés afin de les aider, ou encore de témoignages par e-mail ou par Twitter.

Mais passons à notre WTF du jour. C’est l’histoire d’une abonnée Free Mobile en devenir – ou pas, comme le verrez plus bas – dont nous préserverons l’anonymat et que nous appellerons – au hasard – Brigitte. La voilà donc qui débarque dans notre lieu d’accueil. Elle vient se renseigner sur le petit forfait de Free Mobile, celui qui propose 2 heures d’appels, les SMS/MMS en illimité et 50 Mo de data pour 2 euros (ou 0 euro pour les abonnés Freebox). Et visiblement, celle-ci en espérait un peu plus. Juste un petit peu…

Notre Brigitte demande en effet quel est le modèle de téléphone mobile inclus avec le forfait. Et lorsque la personne à l’accueil répond que les 2 euros ne donnent accès qu’à un forfait, Brigitte lâche avec un certain aplomb un “ha, je me doutais bien qu’il y avait une arnaque “. 2 euros, pas d’engagement et… un téléphone gratuit avec ? Nous vous laissons imaginer la surprise de l’autre côté du comptoir face à la remarque de l’abonnée. Les nombreux spams envoyés au nom de différents opérateurs télécoms (y compris Free) et promettant un smartphone gratuit ont de beaux jours devant eux…