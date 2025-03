Free et Max offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Découvrez le premier épisode de la saison 3 de The White Lotus gratuitement sur votre Freebox.

Free annonce régulièrement des partenariats avec diverses plateformes de streaming pour proposer en accès gratuit le premier épisode d’une série sur l’Aktu Free. Après bref.2, c’est au tour de la série évènement de Max, The White Lotus de voir le premier épisode de sa troisième saison proposé gratuitement aux abonnés Freebox.

Créée, écrite et réalisée par Mike White, The White Lotus s’est imposée comme une satire sociale et un succès critique majeur. La première saison, avait raflé 10 Emmy Awards, tandis que la deuxième, a récupéré 5 victoires aux Emmy, dont celle de la meilleure série dramatique. Cette nouvelle saison promet également un nouveau casting, avec des visages bien connus mais aussi de nouveaux talents.

Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la rubrique Aktu Free, accessible directement depuis l’interface de votre Freebox Révolution, player Devialet ou Freebox mini 4K. Pour les abonnés Freebox Pop, il faut vous rendre sur la page d’accueil Android, dans la rubrique dédiée aux applications Free. Max est disponible sur l’ensemble des player Freebox, sur le canal 136, avec trois formules d’abonnement : Basic avec pub (5.99€/mois), Standard (9.99€/mois) ou Premium (13.99€/mois).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox