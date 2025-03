Microsoft annonce mettre fin à un service culte, remplacé par un outil plus moderne

Clap de fin pour Skype, après plus de 20 ans de bons et loyaux services.

Lancée en 2003, Skype a révolutionné la communication en permettant des appels audio et vidéo via internet, d’abord sur ordinateur, puis sur smartphones et tablettes. Après un rachat par eBay en 2005, la plateforme est revendue en partie à un consortium américain avant d’être acquise en 2011 par Microsoft pour 8,5 milliards d’euros. L’entreprise décide alors d’y intégrer les utilisateurs de Windows Live Messenger, l’ancien MSN, mais cette transition entraîne une perte massive d’utilisateurs.

Peu à peu, Skype est relégué au second plan, notamment à partir de 2017, lorsque Microsoft privilégie sa solution professionnelle Teams, qui connaît un essor fulgurant durant la pandémie. Résultat, Skype compte aujourd’hui environ 30 millions d’utilisateurs, bien loin des 280 millions revendiqués par Teams. Face à cette évolution, Microsoft a annoncé la fin définitive de Skype, prévue pour le 5 mai prochain.

Les utilisateurs sont invités à exporter leurs données ou à migrer vers Teams, où ils pourront retrouver leurs contacts, historiques de messages et journaux d’appels. Les groupes seront également préservés, et une interopérabilité entre les deux plateformes est assurée pendant la transition. Il reste donc un peu plus de deux mois avant la disparition définitive de Skype.

