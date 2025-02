FTTO vs FTTH : pourquoi Free Pro mise sur une fibre dédiée aux professionnels

La fibre FTTO se positionne plus que jamais comme un outil incontournable pour assurer la compétitivité des entreprises. Free Pro, en mettant cette technologie à la portée des professionnels, leur permet d’accéder à un réseau plus performant et robuste, plus sécurisé et évolutif. Décryptage.

A l’heure où la transformation des entreprises s’accélère et devient moteur, la connectivité est un enjeu central. Free Pro, la branche dédiée aux professionnels de Free, met aujourd’hui en avant la fibre optique dédiée FTTO (Fiber To The Office) comme une solution clé pour assurer performance, sécurité et compétitivité aux entreprises. L’opérateur accompagne les entreprises dans leur transition vers la FTTO. Un diagnostic est réalisé pour évaluer les besoins spécifiques, et une équipe dédiée assure un suivi personnalisé du déploiement. Si l’objectif affiché est de garantir une mise en place fluide et une exploitation optimale de la fibre dédiée, pourquoi ce choix est-il si stratégique ?

Pour le comprendre, il faut d’abord se pencher sur le besoin grandissant en bande passante et en fiabilité. Entre le cloud computing, l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA), les entreprises traitent désormais des volumes de données massifs, nécessitant une infrastructure robuste.

Contrairement à la FTTH (Fiber To The Home), souvent utilisée pour des connexions grand public ou en lien de secours, la FTTO repose sur une boucle locale dédiée. Cette caractéristique permet d’assurer des débits garantis, une faible latence et une sécurité accrue, sans les risques de congestion liés aux solutions mutualisées. En cas d’incident, les délais de réparation sont également maîtrisés, garantissant une continuité optimale des activités.

Un levier de performance et de sécurité

L’un des principaux défis des entreprises modernes dans un contexte de cyberattaques qui pullulent, est d’assurer la sécurité et la disponibilité des données. Il est aujourd’hui essentiel de disposer d’une connexion fiable et protégée. La fibre FTTO, en étant une ligne privée, offre une couche supplémentaire de protection contre les menaces extérieures, réduisant ainsi les risques d’interception et de saturation du réseau.

Côté performance, la FTTO permet aux entreprises d’optimiser leurs processus internes en garantissant une fluidité dans les échanges d’informations et une rapidité d’accès aux services cloud. Cela est d’autant plus crucial pour les entreprises multisites, nécessitant des communications constantes et instantanées entre leurs différentes infrastructures.

Une flexibilité et une évolutivité adaptées

L’un des avantages majeurs de la FTTO est également son évolutivité, met en exergue Free Pro. Les entreprises peuvent adapter leur capacité réseau en fonction de leurs besoins, sans délai ni contrainte majeure. Cette flexibilité est particulièrement précieuse dans un contexte où la demande peut varier rapidement, notamment lors de pics d’activité liés à des campagnes promotionnelles ou à des événements spécifiques.

De plus, l’investissement dans la FTTO se traduit par une réduction des coûts à long terme. Moins de pannes signifie moins d’interruptions de service et donc une meilleure productivité. La consolidation des services sur une seule et même infrastructure permet également de simplifier la gestion des ressources IT.

“Investir dans la FTTO aujourd’hui est essentiel pour garantir une bande passante continue entre deux points, au débit et au temps de rétablissements garantis. L’explosion des données due à l’IoT et l’IA nécessite une infrastructure capable de gérer efficacement ces volumes massifs. La FTTO offre également un niveau de sécurité maximal, essentiel face aux cyberattaques de plus en plus sophistiquées. Elle procure l’agilité nécessaire pour s’adapter rapidement aux changements du marché et soutient l’accélération de la transformation digitale, en particulier depuis la pandémie de COVID-19. Enfin, investir dans la FTTO aujourd’hui, c’est préparer votre entreprise aux technologies émergentes comme la 5G, l’edge computing et la réalité augmentée, qui nécessiteront des infrastructures réseaux encore plus performantes”, indique l’opérateur.

Son réseau surcapacitaire est multicollecte, il est massivement interconnecté, Pour l’entretenir, ce sont 12000 personnes qui sont dédiées chaque jour au déploiement à la maintenance de cette fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox