Fibre optique : une nouvelle solution testée pour raccorder à petit prix, sans défigurer le paysage

Dans les Côtes-d’Armor, une solution encore assez méconnue est utilisée pour déployer et raccorder des foyers à la fibre, sans passer par de l’aérien ni dépenser trop d’argent.

Coatascorn et son téléphone, c’est toute une histoire pour les quelque 250 habitants de cette petite commune des Côtes-d’Armor. Après des décennies de péripéties télécoms, la municipalité a décidé d’innover pour son passage à la fibre optique, en optant pour une technologie encore méconnue.

Une technologie de micro-tube

Aujourd’hui, c’est la fibre qui s’impose comme nouvel enjeu pour la commune. Lorsqu’il a été question de son déploiement, la municipalité s’est opposée à la pose de nouveaux poteaux prévue par le délégataire Axione, souhaitant préserver l’esthétique du village.

Face à ce refus, une solution a émergé après des discussions entre la commune, Megalis, le SDE, le syndicat mixte des eaux du Jaudy et le chargé de mission numérique de Lannion Trégor communauté. Une partie du réseau sera finalement réalisée grâce à une technologie de micro-tube, un procédé peu coûteux et encore rare en France. Techno Fibre, une entreprise de Côte-d’Or, a été sollicitée pour la mise en œuvre de cette technique, une première en Bretagne qui attire l’attention d’acteurs majeurs comme Orange et Megalis. L’utilisation de microtubes permet de construire/développer une infrastructure réseau de façon rentable. Les microtubes sont généralement utilisés sous forme de tubes simples d’un diamètre de 4 à 16 mm. Leur nature varie en fonction de l’application (interne, aérienne, tube dans tube ou pose directe sous terre). Une fois l’installation des microtubes terminée, les câbles à fibre optique appropriés (microcâbles) sont soufflés dans les microtubes à l’aide d’un dispositif dédié.

Pour financer cette opération, la commune investit 160 000 € via un emprunt sur 20 ans. Cet investissement sera amorti grâce à la location du réseau à Megalis, qui rapportera 10 750 € par an. Par ailleurs, Lannion Trégor Communauté contribue au financement à hauteur de 350 € par prise, soit un total de 72 000 €.

Les travaux, lancés fin 2024, devraient être achevés d’ici à la fin de l’année 2025. Une fois le réseau en place, les habitants pourront librement choisir leur fournisseur d’accès Internet. Coatascorn peut ainsi se présenter comme un exemple d’innovation et de gestion durable pour le déploiement de la fibre en milieu rural. A voir si cette solution fera des émules ou non, notamment alors que le déploiement de la fibre doit accélérer en vue de la fin du réseau cuivre.

Source : Le Trégor

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox